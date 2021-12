Vil skabe nye bobler nytårsaften

Nytår er lige nu det mest søgte ord blandt Boblbergs mere end 400.000 brugere. Arkivfoto: Robert Hendel

Hele området. Et nyt online-netværk fra vestegnsvirksomheden Boblberg skal hjælpe folk med at finde sammen om nytårsfesten og gøre op med ensomhed

Af Robert Hendel

Når julefreden har sænket sig i de danske hjem, begynder de uundgåelige samtaler om planerne for nytårsfesten ofte. Nogle har allerede lagt planer for årets sidste dag, mens andre stadigvæk mangler nogen, som de kan springe ind i det nye år sammen med. Nytårsaften er nemlig en af de højtider, hvor flest mennesker føler sig alene.

Det forsøger den digitale fællesskabsplatform Boblberg at gøre noget ved. Derfor har netværket lanceret konceptet Nytårsvenner, fordi ’nytår’ er det mest søgte ord blandt Boblbergs mere end 400.000 brugere.

– På Nytårsvenner.dk opretter man sig med en gratis og uforpligtende bruger, hvor man herefter får adgang til de mange nytårsbobler, der allerede søger efter et nytårsfællesskab, fortæller Rasmus Stæhr, der er medstifter af Boblberg.

Ifølge Rasmus Stæhr har 7.500 danskere allerede tilsluttet sig det nye nytårsunivers, hvor det både er muligt at skrive til folk, der arrangerer fester – og invitere selv invitere gæster hjem. De mange brugere bekræfter medstifteren af Boblberg i, at der er et behov for en platform, hvor folk kan finde sammen i nye bobler.

– Allerede nu er tallet rekordhøjt, og vi forventer en voldsom stigning særligt mellem jul og nytår, siger Rasmus Stæhr.

Årsagerne kan være mange. Nogle vil bare møde nye mennesker, mens andre måske søger efter andre familier med børn for at give dem et godt og uforglemmeligt nytår. Der er også folk, som bor alene og muligvis mangler kontakt til familie og venner. Og så er der dem, der gerne vil åbne deres hjem til gavn for nogle af de personer, der står uden for fællesskabet.

Det sidste kan der være brug for. En analyse, som er finansieret af Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed, viser nemlig, at 380.000 danskere føler sig ensomme. Det svarer til knap syv procent af den danske befolkning.