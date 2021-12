Vil bygge seniorboliger med fællesskab i fokus

Sådan kan det kommende seniorbofællesskab på Horsedammen komme til at se ud. Illustration: Werk Arkitekter

BRØNDBY. Brøndby Boligselskab arbejder på at kunne opføre 24 nye boliger i et seniorbofællesskab på Horsedammen 45 i Brøndbyøster. Boligerne lægger op til at dyrke fællesskabet

Af Robert Hendel

Nye tidssvarende boliger, et grønt gårdrum, værksted og fælleshus med fællesspisning skal fremover skabe livskvalitet for nogle af seniorerne i Brøndby Kommune.

På Horsedammen arbejder Brøndby Boligselskab nemlig på at opføre 24 nye boliger i et seniorbofællesskab, som skal imødekomme et behov for boliger til seniorerne i Brøndby – og samtidig give bedre muligheder for at dyrke fællesskabet.

– Det er et projekt, der taler lige ind i de værdier og gode rammer for liv, vi som boligselskab gerne vil være med til at fremme, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for Brøndby Boligselskab.

Planen for seniorbofællesskabet har Brøndby Boligselskab lavet i samarbejde med Lejerbo og arkitektfirmaet Werk. I udformningen er der hentet inspiration fra en firlænget gård. De 24 boliger fordeler sig på tre størrelser, der som udgangspunkt er sat til at være omkring 65, 90 og 115 kvadratmeter. Dermed er der grundlag for en beboersammensætning, som både består af enlige og par.

Den firlængede bebyggelse er tegnet, så taghøjden er højest i det nordvestlige hjørne mod Horsedammen og Grønnedammen, mens højden på taget falder ned mod de tilstødende boligområder. Det sikrer, at bebyggelsen og det indre gårdområde overholder de gældende støjgrænser. En af udfordringerne i området har netop været at skærme tilstrækkeligt af for støjen fra Motorring 3.

Brøndby Kommune har sendt et nyt lokalplanforslag for området i høring, og samtidig arbejder Brøndby Boligselskab og kommunen på en købsaftale for grunden, som kommunen ejer.

– Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Brøndby Kommune omkring projektet, siger Michael Buch- Barnes.

Falder det hele på plads, forventer Brøndby Boligselskab opstart af byggeriet i sidste halvdel af 2024 og indflytning i sommeren 2026.

Det vil være Brøndby Kommune, der får anvisningsretten til det almene seniorbofællesskab.