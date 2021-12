Vandspildet er halveret på et år

Vandafledningstaksten går blandt andet til klimaprojekter som dette i Vallensbæk Strand. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk. Vallensbæk Strands vandforsyning har moderniseret vandledningerne og har næsten halveret vandspildet. Vandkunderne i Vallensbæk skal derfor ikke betale mere til næste år

Af Jesper Ernst Henriksen

I Vallensbæk Kommune er der to forskellige selskaber, der levere vand til borgerne. Syd for s-banen er det Vallensbæk Strands Vandforsyning, der leverer drikkevand. Her koster en kubikmeter vand til næste år 9,75 kroner for andelshavere og 12,75 kroner for andre.

– Afgiften er identisk med taksterne de seneste fem år. Hvis man sammenligner med omegnskommunerne, er Vallensbæk Strands Vandforsyning på niveau med deres vandpriser, sagde Marianne Friis-Mikkelsen (K), da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen.

Vallensbæk Strands vandforsyning havde tidligere problemer med relativt store tab af vand.

– Der blev i 2018 og 2019 målt et vandspild på 9,8 procent. På opfordring fra kommunalbestyrelsen ønskede man det nedbragt. Det er sket med en iværksat ledningsrenovering, så vandspildet er nedbragt til 5,9 procent i 2020, sagde Marianne Friis-Mikkelsen.

Hvis vandtabet var kommet over 10 procent, var forsyningen forpligtet til at lave en plan. Renoveringsplanen er endnu ikke helt gennemført, så det er forventningen, at vandspildet falder yderligere i de kommende år.

25 millioner til klima

For borgere nord for s-banen er det Hofor, der står for vandforsyningen. Disse skal til næste år betale 10,53 kroner per kubikmeter vand.

Det er også Hofor, der står for at behandle spildevand i hele kommunen. Det koster 37,36 per kubikmeter. Samlet set koster det en borger i Hofors område 67,83 kroner per kubikmeter vand, hvilket er 13 øre mindre end sidste år.

Med i prisen for vandafledning er også prisen for at få afledt regnvand. Her er der over de seneste år investeret massivt i Vallensbæk, så risikoen for vand i kælderen bliver minimeret. Det fortsætter til næste år.

– Der er i 2022 afsat 25 millioner kroner til klimatilpasningsprojekter i Vallensbæk. Det er sådan noget som regnvandsbassiner i parker, sagde Marianne Friis-Mikkelsen.

Det blev hendes sidste bemærkning som kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk. Efter nytår er hun nemlig medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden. Der skal hun nok også få takster at more sig med.

– Jeg har aldrig oplevet nogen, der med større engagement kan redegøre for takstblad for vandforsyning og spildevand. Det er noget at tage med sig til Regionsrådet, hvor der behandles rigtig mange takstblade. Jeg er sikker, du også kan få humøret op oppe i Hillerød, lød roserne fra Kenneth Kristensen Berth (DF).