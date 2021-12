Vandprisen falder lidt

Glostrup Forsyning er klar med priserne for 2022. Foto: Glostrup Forsyning

Glostrup. På kommunalbestyrelsens møde i december blev de nye priser for Glostrup Forsyning vedtaget. De viser faldende vandpriser, stigende affaldspriser og en ny struktur for fjernvarmeprisen

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Forsyning forsyner Glostrup med vand, spildevand, varme og affaldshåndtering. Efter årsskiftet vil kunderne opleve, at priserne på de forskellige forsyningsområder ændrer sig. Men der er naturligvis en årsag til ændringerne.

Hver dag pumpes der lokalt vand op fra Glostrups undergrund til glæde for alle, der bor eller arbejder i Glostrup Kommune. De seneste par år har Glostrup Forsyning indvundet mere og mere lokalt drikkevand og købt mindre vand fra HOFOR. I 2021 kom det meste af drikkevandet igen fra Glostrups undergrund.

I 2022 falder prisen på drikkevandet med 2 kr. til samlet 19,25kr pr. kubikmeter på grund af et generelt effektiviseringskrav i vandbranchen, men også fordi, at Glostrup Forsyning tidligere år har haft overskud på salget af vand.

Forsyningsselskabet er et ’hvile-i-sig selv’ selskab, og derfor føres pengene fra overdækningen tilbage til kunderne, som vil opleve lavere priser.

I de sidste par år har udgifterne til klimatilpasninger i Glostrup fyldt meget på spildevandstaksten, og derfor er taksten steget i de år. I 2022 falder prisen til gengæld på spildevand med 1 kr. til samlet 33,25kr pr. kubikmeter, da der er en overdækning fra tidligere år og på grund af et generelt effektiviseringskrav i branchen.

10 typer affald

Der sker store ændringer på affaldsområdet næste år, og det skyldes, at kunderne i Glostrup skal sortere i 10 typer affald fra 1. maj. Det betyder selvfølgelig, at flere typer affald skal indsamles direkte ved borgerne. Til næste år overgår Glostrup Forsyning også til den nye kontrakt med renovatøren Urbaser, hvilket også har betydning for taksten.

I 2022 stiger priserne på affald som følge af, at flere typer affald skal indsamles og på grund af udbuddet med renovatøren. Udbuddet er dyrere end tidligere blandt andet på grund af indførelsen af de nye ordninger, og fordi at skraldebilerne skal køre på el, som det kræves i Glostrup Kommunes affaldsplan. Stigningen holdes dog nede af en forventet overdækning på affaldsområdet i 2021.

Den samlede pris for en privat kunde stiger med 512,50 kroner til samlet 3.865 kroner om året. Denne pris tager udgangspunkt i en almindelig husstand, der i dag har en 125L sæk med ugetømning, hvilket fra maj konverteres til en 240L mad- og restaffaldsbeholder med 14 dages tømning.

Ny prisstruktur

I 2022 starter Glostrup Forsynings arbejde med at udbygge fjernvarmenettet for alvor, når de første nye kunder kobles på nettet. I den forbindelse er der lavet en ny prisstruktur for kunderne, hvor der introduceres en ny abonnementsordning.

Forsyningen køber fjernvarmen af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), og næste år stiger Glostrup Forsynings faste bidrag til VEKS, hvilket blandt andet trækker fjernvarmeprisen op. Forbrugsafgiften falder til gengæld med 0,75 kr. til samlet 81,75 kr. pr. GJ, da der tidligere har været en overdækning, der skal tilbagebetales.