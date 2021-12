Tre gode fagforeninger

SPONSORERET INDHOLD: Fagforeninger kan tilbyde en god støtte i og udenfor arbejdslivet. De er nemlig til for at hjælpe lønmodtageren, så deres rettigheder også bliver håndhævet på arbejdspladsen. Det kan være nødvendigt for alle at få støtte til i løbet af et langt arbejdsliv.

Fagforeninger er vigtige for arbejdslivet, da de kan stå lønmodtagerne bi i udfordrende situationer. Fagforeningen er til for at sikre et fagfelts arbejdsforhold og lønninger. Altså er fagforeningen til for at skabe bedre vilkår for bestemte faggrupper. Derfor knytter fagforeninger sig også gerne til et bestemt fag eller en gruppe af lignende fag.

En god fagforening er en fagforening, der kender til dit fag, din arbejdssituation og dine muligheder. Det er nemlig blandt andet deres job at vejlede dig bedst muligt i karrieren. Desuden kommer der en masse faglige fordele med de fleste fagforeninger. Du kan for eksempel få hjælp til jobsøgning og få tjekket dine jobansøgninger og dit CV, så du har de bedst mulige chancer for at komme igennem nåleøjet. Desuden sidder der jurister tilknyttet i de fleste fagforeninger, som står klar med juridisk rådgivning, hvis der skulle opstå situationer, hvor det kunne være nødvendigt. Det kan der let i et langt arbejdsliv.

Ase fagforening

Ase fagforening henvender sig især til lønmodtagere, der arbejder som selvstændige eller freelancere. I dagens arbejdsmarked er det en god portion af de arbejdende. Med Ase får du derfor adgang til en indsigt og vejledning i livet som selvstændig og freelancer. Især i de lidt usikre arbejdssituationer kan det være vigtigt at have en god fagforening i ryggen. Så man står stærkere i det lidt prekære arbejdsliv.

Det kan nemlig være en svær og sårbar situation at stå i. Derfor er juridisk rådgivning og støtte vigtig. Hvis du skal have en fornemmelse af at stå sikkert i arbejdet. Ase er uafhængig, og medlemmer er derfor alle sammen ejere af fagforeningen. Den er derfor totalt målrettet sine medlemmer foruden ydre indblanding og man har derfor mulighed for at influere og påvirke fagforeningen. Det kan være rigtig vigtigt, at en fagforening er bevægelig og fleksibel, og at den tilpasser sig sine medlemmer.

Magistrenes fagforening

Magistrenes fagforening tilbyder god vejledning, hvis du har en humanistisk uddannelse bag dig. Det er nemlig specialiseret i at rådgive akademisk uddannede i humanistiske fag og samfundsvidenskabelige fag. De har derfor brugt deres levetid på at lære dette arbejdsmarked at kende, så de bedst muligt kan vejlede deres medlemmer. Det gør de blandt andet gennem personlig vejledning, som man blot skal booke gennem et møde.

De tilbyder kurser, som særligt er interessante for et humanistiske fag. Desuden har de etableret forskellige grupper, man som medlem kan tilslutte sig, hvis man ønsker et fagligt fællesskab. Grupperne er henvendt til forskellige mere eller mindre specifikke vidensområder. Denne fagforening giver altså mulighed for at etablere nogle faglige fællesskaber, så man måske føler sig mindre alene i ledigheden. Udover de faglige fordele er der en god portion kontante fordele, som blandt andet tæller rabat på diverse institutioner og museer samt billige medlemskaber til forskellige abonnementer.