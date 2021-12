Thomas Gyldal Petersen: Du gjorde Vestegnen til Vækstegnen

Thomas Gyldal Petersen talte om fortællingen om Vestegnen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) har nydt godt af samarbejdet med John Engelhardt, som blandt andet blev rost for at have skabt en vækstdagsorden på Vestegnen

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en lille klub med kun 98 medlemmer, der har den øverste politiske post i en kommune i Danmark. Derfor handler det om at støtte hinanden på tværs af partiskel. Det har John Engelhardt fra Venstre og Thomas Gyldal Petersen fra Socialdemokratiet gjort.

– Da jeg blev valgt som borgmester for 10 år siden og trådte ind i KL’s løn og personaleudvalg, der sad du. Der fandt jeg ud af, at det at løse svære komplicerede sager sammen, kræver at man kan grine sammen, se hinanden i øjnene og have det godt sammen. Det kunne vi ikke mindst på grund af dig. Tak for at tage imod på en måde, så jeg fra første dag følte mig velkommen i det arbejde, der går på tværs af kommunerne. Jeg har prøvet at leve op til det, når jeg har taget imod kollegaer lige siden, sagde han.

Han har haft mange gode snakke med John Engelhardt, blandt andet når John Engelhardt har givet borgmesteren fra nabokommunen et lift hjem fra KL’s møder.

– Det at være borgmester kan være en ensom ting. Man går rundt hjemme i sin kommune og er den eneste, som er borgmester, og tumler med de tanker, som man nu har som borgmester. Der er det rigtig rart at have nogle andre, som man kan vende ting med. Nogle som måske har prøvet noget lignende og måske give et godt råd. Du er en af dem, der har delt ud. Det betyder noget i den lille fagforening, vi har der, sagde Thomas Gyldal Petersen.

Vækstegnen

Ifølge naboborgmesteren har John Engelhardt været med til at ændre fortællingen om Vestegnen.

– Du har gjort ind indsats for at gøre Vestegnen til Vækstegnen. Du har arbejdet for, at det at være født i et område af Danmark, som ikke altid har været omfattet af den allerstørste respekt og positive omtalte, kan vendes til noget positivt. Den styrke vi har, er nemlig et stærkt erhvervsliv og en tro på, at vi kan skabe fremskridt ved at handle selv. Dit bidrag med dine tanker, dine visioner og ambitioner for Glostrup og for vores område, har sammen med andre været med til at løfte vores område. Det skal du have tak for. Der er ikke en kommune i omegnen, som ikke er en del af den fremdrift, som du har været med til at sætte på Danmarkskortet, sagde Thomas Gyldal Petersen.