Tak til hjemmeplejen i Glostrup Kommune

DEBAT.

Af Mai-Britt Denning, Juellingevej 10, Karise

Det er altid de dårlige historier, der deles, så det er vigtigt for os at dele en af de gode.

I forbindelse med Carl-Erik Dennings sygdom og bortgang, har vi haft en virkelig positiv oplevelse med medarbejdere fra hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler. Og det er jer, vi gerne vil fortælle den gode historie om.

Carl-Erik var min far og han blev denne sommer angrebet af en aggressiv kræft, der spredte sig med lynets hast. Han var igennem et par indlæggelser, men havde et stærkt ønske om at dø hjemme hos sig selv. Det blev heldigvis som han ønskede. Mandag den 18. oktober blev han udskrevet for sidste gang, og torsdag den 21. oktober sov han stille ind.

Hans hustru og jeg var sammen med ham i de sidste døgn og oplevede stor støtte fra hjemmeplejen. Hun og jeg tog mandag aften hinanden i ed på, at vi ville sørge for, at han kunne blive hjemme. Det blev så fin og tryg en tid, fordi vi følte, at vi var i gode hænder. Så tak til jer, der kom i min fars hjem i de dage.

Fra sygdommen brød ud og lige til det sidste, har vi kun oplevet godt samarbejde, respekt og en stærk vilje til at hjælpe min far med at komme bedst muligt igennem forløbet.

I har været smidige og samarbejdet på tværs. I har hjulpet hinanden med at få ting til at lykkes. I har været effektive i jeres visitationer og bevillinger. I har vist respekt og udvist omsorg. I har plantet jeres ro i os og I har svaret os hver gang vi har kontaktet jer. Det har betydet meget for os. Tak for det.

I de sidste tre døgn var vi meget tæt på jer i hjemmeplejen. I respekterede min fars og vores ønske om, at der ikke skulle ”skrumples” mere rundt med ham, end det allermest nødvendige. Min far gav hele sit liv udtryk for, at han ikke ville ende som en grøntsag og jeg er ret sikker på, at han mente ”at blive vendt og drejet i en seng, få skiftet ble osv.” I accepterede et minimalt plejeniveau, hvilket var virkelig respektfuldt og kærligt overfor min far. Det betød rigtig meget for os tre i hjemmet, så af hjertet tak.

I sørgede for at give smerte- og angstdæmpende medicin i fast interval, hvilket tog ansvaret for hans velbefindende fra vores skuldre. I tog telefonen på alle tider af døgnet, når vi ringede. I mødte op med nærvær og empati og en ægte interesse for hvordan vi havde det.

Vores tanker går især til aftensygeplejerske Bine, der var hos os, da min far døde. Og det gjorde han endda kort før vagtskiftet kl. 23. På intet tidspunkt kunne vi mærke, at Bine nu var på overarbejde og burde have haft fri. Bine var uselvisk og med stort nærvær hos os, til vi var fuldstændigt klar til, at hun tog hjem og til hun var færdig med ”alt det praktiske”. Tak Bine.

Jeg er sikker på, at det ville have været sådan, ligegyldigt hvem af jer, der havde været der, men lige her var det Bine, der blev hovedpersonen.

Så kære alle sammen. Vær stolte af jeres måde at arbejde på og vær stolte af, at I formår at bevare så meget menneskelighed og respektfuldhed, selvom arbejdsvilkårene I har, kan være kritisable.