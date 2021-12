Tag en pause fra juleforberedelserne

SPONSORERET INDHOLD: Over hele landet, og altså også her i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, har folk travlt med juleforberedelser. Der skal bages småkager, gøres hovedrent, hentes juletræ og ikke mindst købes gaver. Netop julegaverne trækker tænder ud hos mange og er med til, at det hele kan føles lidt overvældende. Læs med her, hvor vi giver dig tips til pauser fra juleforberedelserne.

Ikke alle har det dog sådan, for det er som bekendt ikke alle, der fejrer jul, og selvom man gør, er det ikke sikkert, man skal stå for ret meget. I det tilfælde kan man blot læne sig tilbage og nyde gadernes smukke julebelysning eller hygge sig indenfor med en skål konfekt og en god julefilm. Glem ikke kalenderlyset, det bidrager til hyggen og hører sig ligesom til, når kalenderen viser december.

Tag et pusterum med et spil

En af de ting, man kan gøre for at få en pause fra de mange juleforberedelser er at tage et lille spil på en af de mange spillemaskiner, man finder på nettet. Hav fornuften med, når du spiller, og spil ikke for mere, end du kan tåle at tabe. Man kan hurtigt glemme både tid og sted, når man spiller, så sørg for at sætte uret eller træffe andre foranstaltninger for at spillet ikke kommer ud af kontrol. Det kan også være en mulighed på forhånd at beslutte, hvor mange penge, du må spille for hver uge.

En helt anden måde at spille på kan være at tage et spil kort med din partner eller måske Matador, hvis I er flere. Skak kan også være en mulighed, og her får man virkelig brugt nogle helt andre dele af sin hjerne, end dem der skal i sving, når finskbrød, klejner og vaniljekranse skal produceres. Et brætspil er altid hyggeligt, og netop hygge er lige præcis det, julen også handler om, foruden naturligvis at fejre det glade budskab om den lille frelser, som blev født.

Kobl af med en god film

Det kan også være en mulighed at sætte en god film på, når man trænger til en pause fra bagningen, rengøringen eller efter man har været ud at fælde det helt rigtige juletræ og fået det bugseret hjem. Hvis man ikke allerede er kommet i julestemning, kan man helt sikkert blive det af at se Love Actually, som er en af de bedste julefilm på markedet. Også et gensyn med Fars fede juleferie kan være værd at overveje, for den altid entusiastiske men ikke mindst uheldige far Griswold er en uudtømmelig kilde til morskab.

Gå en tur i fred og ro

Endelig kan du også vælge at gå en dejlig tur. Netop fordi, mange har så travlt med juleforberedelser, er der mange steder fred og ro i december. Dermed kan du virkelig føle, at du får en pause, når du traver afsted i din lokale park, naturområde eller måske på kirkegården, hvis du har en god en, der hvor du bor. Pak dig godt ind og lad musik og podcasts blive hjemme, for sådan kan man bedst nyde naturens lyde, når man går tur.