Synes du at julen er hård økonomisk? Sådan kommer du igennem den

SPONSORERET INDHOLD: Julen nærmer sig, og måske genkender du følelsen af jo mere voksen, du bliver jo hurtigere kommer den. Dengang man var lille, føltes det altid som om at tiden gik umådelig langsomt. Man ventede og ventede og ventede på alt det, som man glædede sig til. På mange måder var man som barn mere simpel og havde færre bekymringer. Nu som voksen er det som om, at julen ikke er så sød og magisk som den var da man var lille, og december måned flyver derudaf.

Når man er barn, kan det næsten føles som om at tiden fra morgenstunden af, til man går i seng varer utrolig lang tid. Den kan både være kedsommelig, og den kan være fyldt med eventyrer og oplevelser, som gør at dagen har været fyldt med berigelser. Som barn er man mere fri til at nyde kreativiteten og lejen i dagligdagen, og man synes, at tiden til de ting, man glæder sig allermest til, går så ufatteligt langsomt, at det næsten ikke er til at holde ud.

Som menneske er måden at se på tiden på nok noget anderledes. Ofte kan det føles som om, at der aldrig er nok timer i døgnet, og at tiden ikke venter på nogen. Det er også rigtig, at tiden ikke venter på nogen, men vi er måske også som mennesker for gode til ikke at være i tiden, fremfor altid at kigge frem eller tilbage. Julen kommer hurtigere som voksen, og det kan nogle gange føles som om, at den kommer for hurtig.

Julen er ikke altid magisk og fyldt med bløde følelser som voksen

Som barn er man fri for bekymringer omkring tid og penge. Det er man desværre ikke som voksen, og for mange er julen også en tid hvor pengepungen bliver strækket lidt mere end resten af året. Det kan være hårdt for mange økonomisk, med det høje forbrug vi efterhånden har vænnet os til. Derfor er det altid en god idé at have nogle sikre planer i baghånden. En a-kasse er fx god at have i baghånden hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs, og særligt hen over julen er den ekstra god at have med sig. Læs mere om a-kasse på dette link: https://a-kasse-guiden.dk/.

Julen er svær økonomisk for flere, end du tror. Hvis du er en af dem, som synes at det er hårdt for pengepungen til jul, så kan du gøre lidt for at julen bliver lidt nemmere. Fx er det blevet mere og mere populært med genbrugsgaver. Udover at genbrug er billigere, kan man ofte finde nogle sjove og mere originale ting, samtidig med at det er bedre for miljøet.

Til jul har vi som mennesker et utrolig stort forbrug, som i manges øjne er frås. Ved at handle mere i genbrug sparer vi penge, og samtidig er vi med til at mindske det høje forbrug, vi har hele året, men særligt ved juletid. Hop en tur i genbrug og overaskt dine nærmeste med gode skånsomme gaver i år.