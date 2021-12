Står I og overvejer bil nummer 2?

SPONSORERET INDHOLD: Rigtig mange familier, udenfor de store byer i Danmark, har bil nummer 2, da det ellers kan være svært at få arbejde, børn, fritid osv. til at gå op i en højere enhed.

Bor du for eksempel i København eller Århus, så kan behovet for bil nummer 2 være noget mindre, da der for det første er en helt anden infrastruktur i forhold til det offentlige, end der er i resten af landet. Derudover koster parkering mange penge, hvilket også kan tale mod at anskaffe sig bil nummer 2. Så hvis du er bosiddende i en af Danmarks storbyer eller måske arbejder i samme by, som du bor, så kunne dette skriv være noget for dig.

Vælg en elcykel i stedet for en bil

En elcykel er nok ikke en ny betegnelse for særlig mange, da der vrimler med dem på de danske cykelstier, og det forstår man jo godt. Det smarte ved en elcykel er, at du let, hurtigt og helt uden at svede kan komme fra A til B. Arbejder du som sagt i samme by, som du bor, så kan det måske være en mulighed, at du tager elcyklen fremfor bilen på arbejde. Det er også muligt at tilkøbe en masse forskellige trækvogne og barnesæde, hvis du skal have børnene med i institutioner.

De mange fordele

Der er mange fordele ved at skifte bil nummer 2 ud med en elcykel. For det første er det noget bedre for din pengepung, da en elcykel ofte er væsentlig billigere end en bil. Derudover er en cykel noget bedre for miljøet, da du udleder meget lidt CO2 sammenlignet med, når du kører i en bil. Den sidste fordel er selvfølgelig, at det er sundere og dig at komme ud og få frisk luft og lidt motion fremfor at sætte dig ind i bilen.