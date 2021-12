Sommerfuglen fik det grønne flag

Borgmesteren fik hjælp af børnene til at hejse det grønne flag.

VALLENSBÆK. Daginstitutionen Sommerfuglen i Vallensbæk har gjort sig fortjent til Friluftsrådets Grønne Spirer-flag for deres arbejde med at bringe naturen ind i børnenes hverdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var høj solskin, blå himmel og lugten af bål i luften, da børn og voksne fra daginstitutionen Sommerfuglen i Vallensbæk mandag i sidste uge var samlet rundt om flagstangen i udflytterbørnehaven Skovfuglen.

Her blev det fejret, at institutionen har fået tildelt Friluftsrådets Grønne Spirer-flag – og det blev fejret med både ostehapser, frikadeller og en flaghejsning.

– Er der nogen, der kan hjælpe med at trække? spurgte borgmester Henrik Rasmussen, og det blev besvaret med en stor flok børn, der stimlede sig sammen om flagstangen, og trak i rebet så de sammen bragte flaget til vejrs.

Hvad naturen giver os

Det betyder meget for institutionen at få tildelt flaget – arbejdet for at få Grønne Spirer-flaget har nemlig været meget givende, siger Carina Boye Nielsen, der er daginstitutionsleder i Sommerfuglen:

– Vi har i Sommerfuglen fået en øget bevidsthed, om hvad naturen kan, og hvilke kompetencer naturen giver vores børn. Skovfuglen har været et læringsrum koblet til Sommerfuglen, hvor vi har haft mulighed for at have fokus på alle de ting, naturen giver os, siger hun.

Naturmatematik

Daginstitutionen Sommerfuglen har fået den flotte ære for at støtte op om det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt. Blandt andet har børn og voksne fulgt årets gang gennem forskellige små projekter med naturen i fokus.

De har gennemført et tema om vilde vidunderlige dyr, hvor børnene lærte om dyrs levesteder, fødekæder, og de har undersøgt, om der er vilde dyr på legepladsen.

Børnene har også ledt efter myretuer og talt om, hvor meget en myre kan bære. Der er blevet lavet naturmatematik, og sanserne er blevet udforsket udendørs.

– Børn og voksne har haft nogle gode stunder i og omkring naturen sammen. På den baggrund er vi glade for at kunne tildele Daginstitutionen Sommerfuglen Det Grønne Spirerflag, lyder det i brevet fra Friluftsrådet.

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner, og indtil videre har over 380 institutioner i Danmark modtaget flaget.