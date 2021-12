Skaber ny familieklub

Familieklubberne skaber fællesskaber på tværs af familier. Foto: Skovdal Nordic

VALLENSBÆK. Hele Danmarks Familieklub åbner en ny afdeling i Vallensbæk. Her kan lokale familie skabe et fællesskab med fælles måltider

Af Jesper Ernst Henriksen

Nu starter det populære måltidsfællesskab Hele Danmarks Familieklub op i Vallensbæk. I klubben kan lokale familier mødes og deltage i fælles aktiviteter og måltider, der er planlagt af et team af lokale frivillige.

Familierne i Vallensbæk mødes for første gang den 6. december på Pilehaveskolen. Klubben mødes derefter hver 2. mandag i ulige uger i cirka seks måneder. Der er plads til flere familier i familieklubben, og tilmelding er åben.

Formålet med Hele Danmarks Familieklub er at give et tilbud til familier, der for eksempel er flyttet til en ny by, eller hvis liv af en eller anden årsag krøller. I klubben kan de skabe nye fællesskaber omkring samtale, aktiviteter og leg – alt det, der kan være svært at få tid til i en travl hverdag med madpakker, logistik og en fuld snavsetøjskurv.

I familieklubberne skaber de frivillige frirum, og det giver tid til at stoppe op og få tiden til at betyde noget. Her skaber familier relationer på kryds og tværs, og det styrker de enkelte familier.

For alle familier

Netop det aspekt, ser Hele Danmarks Familieklub et stort potentiale i:

– Siden vi startede, har vi oplevet en støt stigende efterspørgsel på vores familieklubber rundt om i landet. Vi skaber et trygt rum med nærvær og med plads til alle slags familier fra forskellige sociale lag. Det er så livsbekræftende at se, hvor meget forskellige familier får ud af samværet med hinanden, fortæller national kaptajn Anne Mette Hede Jensen.

Alle slags familier og familiekonstellationer kan deltage familieklubben. Familieklubben består af ni familier og et team af frivillige, der i fællesskab planlægger og afholder familieklubberne. Det er gratis at være med i familieklubben – det gælder også måltiderne, der bliver serveret. Der har været stor opbakning til klubben i Vallensbæk fra lokale frivillige og familier. Det frivillig team glæder sig meget til at komme i gang, og den frivillige leder Jelena Hansen siger:

– Jeg vil gerne bidrage med noget til det samfund, jeg er en del af, og jeg glæder mig til at bringe mennesker sammen og skabe samvær, plads og rum for børnefamilier, siger hun.

Klubben følger de aktuelle retningslinjer i forbindelse med Corona, og de mødes altid på en måde, så alle kan føle sig trygge.