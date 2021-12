Sådan får du drømmehaven – Se de gode tips her!

SPONSORERET INDHOLD: Har du en drøm om at have den skønneste have, du kan nyde sommerdagene i? Måske, er du for nyligt flyttet i en bolig med have, og slet ikke har haft fornøjelsen af at benytte den endnu.

Af SPONSORERET INDHOLD

Selvom vinteren er skudt i gang, så er det faktisk ikke en dårlig ting allerede at begynde at tænke over, hvad man gerne vil med haven. Det kan være, der er rigtigt meget, som skal laves, og en del arbejde foran en. Måske, har du bare et højt ønske om at skabe din helt egen drømmehave med masser af farve, dufte og personlighed. Læs med her.

Haverne betyder meget for befolkningen i Danmark. Mange mennesker bruger stort set hver eneste dag der, hvis solen bare skinner. Nogle mennesker i Danmark har de flotteste og velbevarede haver, hvor for andre er det bare vigtigt at græsset er slået og, at man bare kan slappe af. Men haver kan være enormt personlige, og det er der heldigvis også rig mulighed for at gøre dem til med sine egne ideer.

Man kan kun foretage havearbejde i de andre sæsoner på året?

Dette er ikke korrekt. Drømmer du eksempelvis om en flot ligusterhæk, så kan den faktisk plantes om vinteren, hvis den er barrodet. Og det er skam ikke den eneste plante, som skal udplantes mellem november-april. Så længe jorden ikke er frossen, og at planten eller træet faktisk efter anvisninger står, at det skal plantes, så er det ikke noget problem.

Det gør jo ikke noget at være et skridt foran. En anden ting, man kan foretage sig om vinteren, som er relateret til havearbejde, er at få styr på de haveredskaber man skal bruge. Dette kan man gøre på linket – Havehandel. Så er man i hvert fald klar til når sæsonerne skifter. Om vinteren, kan man faktisk også beskære træer og buske. Dog bør man lige være sikker på anvisningerne.

Gør klar om foråret

Der er mange ting at foretage sig i haven, når denne tid på året rammer. For eksempel er det der, hvor man måske skal slå græsset for første gang i det nye år. Oprydning i bedene er også en af opgaverne, man kan gå i gang med. Ukrudtet skal luges, måske skal haven gødes. Har man en køkkenhave, så er det også et godt tidspunkt at klargøre den på.

Mangler du inspiration til din have?

Hvis man er helt grøn indenfor havearbejde, så er det en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvilke planter, træer, buske og blomster man gerne vil have. Begynder guides kan være en god idé at læse op på, samt hvad der giver mening at have. Man skal selvfølgelig også tænke over, hvor meget arbejde, man har lyst til at ligge i det. Der findes nogle typer af planter, træer og buske som kræver mere pasning end andre. Og det er ikke sikkert det er for alle mennesker. Havearbejde, kan skam være hårdt, men mange mennesker finder også stor fornøjelse i det.