Privatskole har vokseværk

Elever fra Gideonskolen underholdt med dans, sang og musik til rejsegildet.

VALLENSBÆK. I sidste uge holdt privatskolen Gideonskolen rejsegilde for dens nye lokaler, der vil give plads til endnu flere elever

Af Robert Hendel

Det har længe været et ønske for Gideonskolen at få mere plads, blandt andet tidssvarende lokaler til undervisningen i fysik og kemi.

Det skyldes, at Gideonskolen, der er en kristen privatskole i Vallensbæk, gennem de seneste år har fået stor elevtilgang og nu er oppe på næsten 180 elever.

Med Vallensbæk Kommunes beslutning om at indsnævre Strandesplanaden blev der et areal ledigt, som skolen har kunnet købe. Dermed kan Gideonskolens drøm om en udvidelse gå i opfyldelse.

I sidste uge kunne skolen fejre rejsegilde for de nye lokaler med sang, dans og musik fra børnene og taler fra blandt andet skoleleder Henrik Due Jensen.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen ønskede også skolen tillykke med udvidelsen, mens projektleder Henry Jacobsen og arkitekt Jeppe Gadegaard fortalte om projektet.

Udvidelsen af Gideonskolen bliver på tre etager og i alt 600 kvadratmeter. Udover faglokaler til fysik og kemi bliver der grupperum og lære-centre til fordybelse. Det er planen, at den nye bygning kan tages i brug til sommer.