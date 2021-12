Politisk beslutning: Kommunalt ansatte skal vise coronapas

Fremover skal de kommunalt ansatte i Brøndby og Glostrup kunne fremvise et gyldigt coronapas, når de er på arbejde. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Kommunalbestyrelsen Brøndby har godkendt et forslag om at pålægge alle ansatte i kommunen at forevise gyldigt Coronapas. Det samme har Økonomiudvalget i Glostrup. Dermed skal alle medarbejdere i de to kommuner nu kunne vise gyldigt coronapas, så længe coronavirus anses for at være samfundskritisk

Af Robert Hendel

I flere kommuner har politikerne taget stilling til, hvorvidt der skal indføres krav om gyldigt coronapas og test for kommunens ansatte.

KL har opfordret til, at kommunerne som minimum indfører krav om coronapas for ansatte på ældrecentre og botilbud af hensyn til særligt sårbare eller udsatte borgere.

Alle medarbejdere i Vallensbæk Kommune har alle skullet vise coronapas siden mandag i den 29. november, mens det i Glostrup og Brøndby har været op til en politisk beslutning i sidste uge.

Den 8. december stemte et flertal af kommunalpolitikerne i Brøndby for at pålægge kommunens ansatte at vise coronapas, inden de møder ind på arbejde. Nægter en ansat at vise coronapas, når vedkommende bliver bedt om det, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for den pågældende medarbejder.

Forslaget mødte modstand i Brøndbys kommunalbestyrelse fra Henrik Rademacher (DF).

– Det er en farlig vej at gå, for tænk, hvis der kommer mangel på personale, hvis folk vælger at sige op, fordi de ikke vil gå med til det, sagde han under kommunalbestyrelsesmødet, inden forslaget røg til afstemning.

Her blev det stemt igennem med stemmerne 16 mod én.

I Glostrup blev forslaget samme dag behandlet i økonomiudvalget, og her blev det også besluttet at pålægge krav om at kunne fremvise coronapas, fortæller John Engelhardt (V), der er borgmester i Glostrup. Dermed følger både Brøndby og Glostrup de opfordringer, der er kommet fra Regeringen og KL.

– Vi har dog valgt at implementere det, så vi graduerer kontrollen efter, hvor samfundsvigtigt det er, forklarer John Engelhardt.

Det betyder, at folk, der går og arbejder alene udenfor, ikke skal forvente at blive kontrolleret i samme grad som folk, der har med ældre og sårbare borgere at gøre.

– Vi prøver at lave et regelsæt, som tager mest muligt hensyn til den enkelte medarbejders frihed, men den frihed er også lidt begrænset af andre menneskers friheder, siger John Engelhardt.

Derfor mener Glostrups borgmester også, at det er rimeligt at udføre kontrol med medarbejdere inden for de områder, hvor kommunens medarbejdere har med sårbare borgere at gøre.

– Derimod vil det være knald i låget at gå ud og bede en dygtig mand fra Vej og Park, som går for sig selv, om at se hans coronapas hver morgen. Det er et spørgsmål om sund fornuft, fastslår John Engelhardt.

Hvis en ansat skal testes for covid-19 for at kunne fremvise et gyldigt coronapas, skal den pålagte test så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre testen i den sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid og de eventuelle øvrige rimelige udgifter, der bliver brugt på testen.