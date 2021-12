Politiet søger vidner til skyderi i Ulsøparken

Politiet var natten til lørdag massivt til stede i Brøndby Strand. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi vil meget gerne i kontakt med personer, som var til stede i Ulsøparken, da en person blev ramt af skud natten mellem fredag og lørdag

Af Robert Hendel

Natten mellem fredag og lørdag var Københavns Vestegns Politi talstærkt repræsenteret i Brøndby Strand, efter at en 25-årig mand var blevet ramt af skud ud for Ulsøparken 6. Han blev kørt væk i en ambulance, og han blev lørdag meldt uden for livsfare.

Politiet undersøgte området frem til lørdag klokken seks om morgnen, og efterforskningen tyder på, at der er affyret flere skud ved Ulsøparken.

– Her lørdag formiddag er vi stadig ved at kortlægge hændelsesforløbet i aftes, og vi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i tiden før, under eller efter hændelsen ved 23.30-tiden i Ulsøparken – det kunne for eksempel være personer eller køretøjer, lød det fra Peter Malmose, vicepolitiinspektør, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse, som blev sendt ud lørdag formiddag.

Ifølge politiet er der endnu ikke noget, der tyder på en sammenhæng med de sidste ugers skudepisoder i Storkøbenhavn. Der bliver dog efterforsket bredt, og derfor vil politiet på nuværende tidspunkt ikke udelukke noget, fastslår Peter Malmose.

Politiets undersøgelser i området har afdækket, at der muligvis fandt et slagsmål sted fredag aften omkring klokken 19 ved Kisumparken 118, der ikke ligger langt fra Ulsøparken.

Hvorvidt de to episoder hænger sammen, ved Københavns Vestegns Politi endnu ikke, men politiet hører også gerne fra folk, der ved noget om episoden i Kisumparken.

Lørdag var lokalpolitiet til stede i Ulsøparken med en mobil politistation, og Københavns Vestegns Politi har i øjeblikket styrket patruljeringen i Brøndby Strand.

Ved du noget om enten slagsmålet i Kisumparken eller skyderiet i Ulsørparken, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes døgnet rundt på telefonnummer 4386 1448.

Lørdagens skyderi i Ulsøparken er det femte af slagsen i Brøndby Strand i 2021.