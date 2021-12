Officielt: Nu er holdet sat i Brøndby

Kent Max Magelund (S) blev torsdag valgt som borgmester i Brøndby, da kommunalbestyrelsen konstituerede sig. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Siden valget har der været spekulationer om, hvordan posterne i den nye kommunalbestyrelse skulle fordeles. De spekulationer varede frem til torsdag, hvor det blev endeligt bekræftet, at Kent Magelund (S) fortsætter som borgmester i Brøndby

Af Robert Hendel

Da stemmerne var talt op efter kommunalvalget, stod det klart, at Socialdemokratiet stadigvæk sad med 11 ud af 19 mandater i Brøndby – og dermed et absolut flertal.

Dermed var det sikkert, at Kent Max Magelund (S) ville fortsætte i borgmesterstolen efter nytår. Det blev dog først officielt torsdag den 9. december 2021, da den nye kommunalbestyrelse konstituerede sig.

Kent Max Magelund måtte dog vente med at lede mødet, som han plejer. Når kommunalbestyrelsen konstituerer sig, er det den person med størst anciennitet, der leder mødet til at begynde med. I Brøndby er det Franz Hansen, der snart har siddet i Brøndbys kommunalbestyrelse i hele 10 perioder.

– Jeg glæder mig til de kommende fire år og håber, at vi kan holde den gode stemning, der nu har hersket i lang tid, indledte Franz Hansen mødet inden valget af borgmester.

Han indstillede på vegne af den socialdemokratiske gruppe Kent Max Magelund som borgmester. Det var der ingen indvendinger imod, og dermed kunne Kent Max Magelund lede den resterende del af det konstituerende møde, som bestod af i alt 49 punkter.

Som det første herefter blev Maja Højgaard (S) blev valgt som 1. viceborgmester, mens Tom Bech Fredriksen (DF) løb med posten som 2. viceborgmester. I Økonomiudvalget satte Socialdemokratiet sig på tre pladser med borgmesteren som formand. Maja Højgaard og Franz Hansen udgør de to øvrige socialdemokratiske medlemmer, mens de to sidste pladser gik til Tom Bech Fredriksen fra Dansk Folkeparti og Elif Demir Gökce (RV).

Fire nye formænd

Med syv nye ansigter i kommunalbestyrelsen var der lagt op til ændringer i mange udvalg. Blandt andet bliver der skiftet ud på formandsposten i fire udvalg. Selvom de forskellige udvalg først konstituerer sig på deres første møder i det nye år, står det allerede nu klart, at fire udvalg får ny formand.

Anette Pilmark (S) overtager formandsposten i Børneudvalget fra Arno Hurup Christiansen (S), der dog forbliver i udvalget som menigt medlem. Den nye viceborgmester i Brøndby bliver også formand for Social- og Sundhedsudvalget, hvor hun overtager posten fra Per Jensen, der blev stemt ud af kommunalbestyrelsen ved valget den 16. november.

Hajg Zanazanian bliver formand for Beskæftigelsesudvalget, hvor han afløser Franz Hansen, mens Finn Andersen (S) overtager formandsposten i Teknik- og Miljøudvalget fra Vagn Kjær-Hansen (SF), der har siddet som formand i 12 år.

I Idræts- og Fritidsudvalget fortstætter Michael Buch-Barnes som formand, og det samme gør Syed Aejaz Haider Bukhari i Kulturudvalget. Dermed sætter Socialdemokratiet sig på alle de tunge politiske poster i kommunen, og det blev bemærket på mødet af Vagn Kjær-Hansen fra SF.

– Jeg forstår ikke, hvorfor socialdemokraterne rydder bordet og tager alle de poster, de kan tage, fortæller han til Folkebladet.

Han henviser til eksemplet fra Holbæk, hvor der også er en socialdemokratisk borgmester, som har absolut flertal, men hvor udvalgsformandsposterne er besat af flere forskellige partier.

– Jeg tror simpelthen, at det giver et bedre samarbejde, hvis alle føler, at de er en del af magten, siger Vagn Kjær-Hansen, der dog understreger, at han tror på, at det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen fortsætter, selvom formændene i de tunge udvalg udelukkende er fra samme parti.