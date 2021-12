Ønsker grøn velkomst i Kirkebjerg

Politikerne har netop vedtaget etableringen af en grøn ankomstplads, der understøtter Brøndby Kommunes visioner om bæredygtighed, klimavenlighed og biodiversitet.

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby vil have en grønnere indgang til Kirkebjerg fra Glostrup Station. Derfor er det besluttet, at en industribygning skal fjernes og erstattes af en grøn plads, hvor der er plads til både borgere og blomster

Af Robert Hendel

Når man i dag kommer fra Glostrup Station til det nye boligkvarter i Kirkebjerg, bliver man mødt af en grund med en stor industribygning.

Brøndby Kommune har købt matriklen og har planer om blandt andet en ny daginstitution. Kommunalbestyrelsen har samtidig besluttet, at den nye kommunale grund skal gøres grønnere end først planlagt.

– Vi har et stort fokus på at give naturen og biodiversiteten bedre vilkår i Brøndby, og derfor skal det selvfølgelig også afspejle sig i de nye byrum, vi laver, forklarer Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S), der håber, at området får en grøn plads, der kommer alle til gode.

I lokalplanen var der ellers lagt op til, at området skulle have et mere bymæssigt, urbant udtryk. På det seneste møde i Brøndbys kommunalbestyrelse blev det imidlertid besluttet, at området i højere grad skal have et grønt rekreativt udtryk, som både naturen

og borgerne kan nyde godt af.

Området kaldes i dag ’ankomstpladsen’, og det er her, at man i fremtiden som fodgænger og cyklist, der kommer fra Glostrup Station, bliver ledt igennem på et stiforløb og videre til Kirkebjerg eller letbanestoppet ved Søndre Ringvej.

Det første skridt i etableringen af det nye grønne byrum er, at bygningen på grunden rives ned i 2022. Herefter bliver der opført en midlertidig stiforbindelse gennem matriklen. Stiforbindelsen kan bruges af de borgere, der er begyndt at flytte ind i Kirkebjerg. Senere vil arbejdet med at etablere området løbe frem til, at det står færdigt, hvilket forventes at være i 2024 eller 2025.