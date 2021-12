Nytårshilsen fra Kasper Damsgaard: Jeres stemmer forpligter

Kasper Damsgaard bliver borgmester i Glostrup efter nytår. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrups borgmester fra 1. januar, Kasper Damsgaard, sender her sin nytårshilsen til byens borgere. Han siger blandt andet tak til alle, der tog sig tid til at stemme og glæder sig selvfølgelig over Socialdemokratiets ekstra mandat

Af Kommende borgmester i Glostrup, Kasper Damsgaard (S)

Kære borgere i Glostrup

Lad mig starte med at takke alle jer, der 16. november tog jer tid til at gå op og sætte jeres kryds til kommunal- og regionsrådsvalget. Jeg er glad for, at valget har peget i retning af ro og stabilitet i vores by med et bredt samarbejde hen over midten i kommunalbestyrelsen, og hvor den service og velfærd, vi alle modtager fra kommunen, igen kommer øverst på den kommunale dagsorden.

I skal vide, at når jeg fra den 1. januar 2022 officielt er Glostrups nye borgmester, vil jeg gå til arbejdet med den største flid og ydmyghed over for den store opgave, der ligger i forbindelse med jobbet. Jeg lover, at jeg vil bestræbe mig på at blive en synlig og nærværende borgmester – både for borgerne og medarbejderne i vores kommune.

Jeg hæfter mig naturligvis ved, at borgerne i forbindelse med kommunalvalget har sendt et klart signal om, at den politik og prioritering, som Socialdemokratiet har ført de seneste fire år, har været et skridt i den rigtige retning. Socialdemokratiet fik et ekstra mandat, og mange valgte at bruge deres stemme til at pege på mig som borgmester. Dette forpligter naturligvis i høj grad til, at vi og jeg også skal levere varen.

Det skal der ske

Derfor ser jeg også meget frem til, at vi allerede fra 2022 kan begynde at opnormere personalet i vores daginstitutioner, at vi får styrket den samlede økonomi i vores folkeskole samt indfører faste teams i vores hjemmepleje, så det i langt højere grad vil blive det samme personale, der kommer ude i folks hjem.

Vi vil også arbejde for at få vores kommunale ejendomme i en ordentlig stand. Her kan jeg blandt andet nævne bedre indeklima i vores daginstitutioner, renovering af bofællesskabet Toftevej og et generelt løft af vores samlede bygningsmasse, som forhåbentlig vil komme brugerne af vores ejendomme til gode samt reducere vores CO2 udledning i kommunen til gavn for de kommende generationer.

Corona er her stadig

Til slut føler jeg også behov for at komme med en lille opfordring. Covid-19 har desværre snart på andet år i træk stadig godt fat i vores land, by og samfund. Derfor håber jeg, at folk fortsat vil huske på at hjælpe og passe på hinanden i lige så høj grad, som vi hidtil har oplevet. For selvom restriktioner og Covid-19 efterhånden for de fleste er blevet en del af dagligdagen, er der fortsat mange, som er udsatte.

Herudover er vi i en tid på året, hvor ensomhed for nogle fylder ekstra meget. Derfor håber jeg, at vi i den kommende tid vil være ekstra opmærksomme på hinanden og mennesker omkring os. Det er der uden tvivl behov for.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer alle.