Nytårshilsen fra borgmester John Engelhardt: Godt nytår og dybfølt tak

Borgmester John Engelhardt sender sin sidste nytårshilsen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. John Engelhardt sender her for sidste gang som borgmester sin nytårshilsen til borgerne i Glostrup. Han kigger tilbage på 12 år som borgmester, hvor skatten er sænket og serviceniveauet hævet

Af John Engelhardt (V), Borgmester i Glostrup

Jeg har nu i mange år haft mulighed for at ønske Glostrups borgere et godt nytår og give et par ord med på vejen her i Folkebladet. Tak til avisen for denne nytårstradition.

Nu er det sidste gang for mit vedkommende og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle borgere en dybfølt tak for den opbakning og det samarbejde, der har fundet sted de seneste 12 år.

Foreningslivet, idrætslivet og alle de andre aktiviteter inden for kultur og fritid og frivilligt arbejde har været en stor inspiration gennem årene, og jeg vil gerne her sende en speciel tak til de mange frivillige, der år efter år har beriget vores lokale samfund.

Vi har hævet niveauet

Glostrup Kommune har omkring 2000 ansatte, hvis hovedopgave er at servicere borgere og erhvervsliv. Tak til jer alle sammen for dagligt at gøre jeres bedste for at vi i fællesskab har løftet opgaven. Vi har sammen igennem de seneste 12 år gennemgået en stor udvikling for at sikre, at vi både er én af Danmarks bedst drevne kommuner og samtidig har landets 5. laveste kommuneskat.

Vi har brugt rub og stub af de penge, vi måtte bruge og samtidigt både sænket skatten og hævet serviceniveau og kassebeholdning. Det kan kun lade sig gøre ved en kombination af ekstra gode erhvervsindtægter, god ledelse, gode medarbejdere og effektiv drift.

Politik er det muliges kunst! Og arbejdet i kommunalbestyrelsen har til tider igennem årene været mere spændende end direkte kønt. Ikke desto mindre er det ofte et grundvilkår, som jeg tror, man skal leve med.

Selvfølgelig inden for rimelige grænser med respekt for hinanden og hinandens grænser. Jeg ønsker den nye kommunalbestyrelse held og lykke med at arbejde fornuftigt sammen til glæde og gavn for vores fælles kommune.

Corona-år

De seneste to Corona-år har været en virkelige plage for os alle sammen. Det har været en enorm udfordring for eksempelvis børn, forældre, de ældre, de ansatte alle steder og hvor der er mange kontakter. Her er der nok ingen undtagelser.

Tak til jer alle sammen for at følge myndighedernes råd og vejledning. Det har reddet mange mennesker fra at blive alvorligt syge og måske også miste livet.

Som følge af Corona har 2021 været et år, hvor vi som kommune skulle bruge næsten alle ressourcer på at få hverdagen til at fungere nogenlunde frem for at udvikle vores service overfor borgerne. Men der er heldigvis også kommet flere nye erkendelser om nye måder at arbejde sammen på.

Det kan på sigt, brugt på den rigtige måde, blive en både kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst for os alle sammen. Målet for den kommunale service må stadig være at yde en optimal service inden for den lovgivningsmæssige ramme til en fornuftig pris.

Husk de sårbare

Desværre er det ikke ovre endnu. 2022 tegner lidt sort frem imod foråret. Jeg forudser desværre større nedlukninger og begrænsninger for os alle sammen.

Omvendt er vi heldigvis vant til en bøvlet hverdag og på en eller anden led tænker jeg, at de fleste af os kommer styrket igennem krisen.

Det ændrer ikke ved, at der er mange sårbare mennesker, mennesker med for eksempel traumer eller autisme, for hvem en sådan konstant ændring af tingenes tilstand er en enorm udfordring.

Jeg vil gerne her sende en speciel hilsen til de af vore borgere, som er særligt sårbare, og som vi alle skal gøre en ekstra indsats for at hjælpe til en tålelig tilværelse i en svær tid.

Tusind tak for at I har vist mig tillid med 25 år i kommunalbestyrelsen og 12 år som kommunens borgmester. Jeg vil gerne ønske hver og én borger i Glostrup et godt og lykkebringende nytår!