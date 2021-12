Nytårshilsen fra borgmester Henrik Rasmussen: En grøn og fuldt selvstændig kommune

Henrik Rasmussen sender sin nytårshilsen til Vallensbæks borgere. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Borgmester Henrik Rasmussen gør status over året og ser frem mod 2022. Han glæder sig blandt andet over, at Vallensbæk nu bliver fuldt selvstændig, og at der fortsat er gang i udviklingen af byen

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Vallensbæk er en robust og veldrevet kommune. Derfor har vi kunnet håndtere de udfordringer, der er kommet i løbet af året – med coronaen og økonomien som nogle af de største.

Fuld selvstændighed

Jeg glæder mig særligt til 1. januar, fordi vi får vores fulde selvstændighed tilbage, idet det forpligtende samarbejde med Ishøj er ophævet fra årsskiftet. Al snak om sammenlægning med nabokommuner er forstummet. Vi har gjort det, som ingen troede var muligt.

Nu får vi en række områder tilbage – det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde, genoptræning, ansøgning om hjælpemidler samt de fleste opgaver på natur- og miljøområdet. Dette betyder ikke et ændret serviceniveau for vores borgere, men at vi nu er herre i eget hus.

Vi vil stadig samarbejde med andre kommuner om udvalgte opgaver, når det giver mening. Men vi er nu fri af det tvungne samarbejde, som har kørt siden 2007.

Udfordret økonomi

En samlet, ansvarlig kommunalbestyrelse kom i mål med et økonomisk forsvarligt budget. Jeg håber, at vi fortsat kan finde et fælles fodslag, nu hvor der er valgt flere partier ind i kommunalbestyrelsen, så vi kan fastholde Vallensbæk som en veldrevet kommune med en robust økonomi.

Regeringens udligningsreform har haft stor betydning for Vallensbæk Kommunes økonomi – fremover skal vi aflevere 29,1 mio. kr. ekstra til udligningsordningen – hvert år.

Kombineret med en stagnerende befolkningstilvækst på grund af en aflyst lokalplan gjorde årets budgetforhandlinger ekstra vanskelige og komplekse. Men vi fik enderne til at mødes ved at udskyde nogle anlægsprojekter, og dermed undgik vi at skulle spare på servicen til borgerne.

Det lykkedes os ovenikøbet at finde penge til en forbedring af normeringerne på børne- og ungeområdet samt til en fremrykning af byggeriet af flere plejeboliger.

En grøn by

Vallensbæk skal være et godt sted at bo, og derfor skal der være boliger, som afspejler behovet i alle aldre og livssituationer. Der er en række nye boligområder på vej, og jeg glæder mig til at byde de nye borgere velkommen, når de flytter ind.

Kommunen er også selv bygherre på en række spændende projekter. Der er bygget flere almene ældreboliger i Pilehavehus, og skolerne har fået opgraderet udemiljøerne. Vallensbæk Skole har fået et nyt og virkelig flot campus, der understøtter moderne læringsformer. Skolen planlægger også en yderligere udvidelse.

Badeanstalten Valhal blev indviet i november, og jeg bliver simpelthen så glad, når jeg færdes i strandparken og ser, hvor mange borgere, der har taget Valhal til sig. Virkeligheden har overgået drømmen!

Vores nye svømmehal er også godt undervejs og står færdig i 2023.

Derudover har vi gennemført en lang række grønne projekter, for eksempel Strandengen, som er et dejligt rekreativt område, der samtidig kan modvirke oversvømmelser. Desuden har vi indviet Pileparken – et mødested for alle generationer – samt Parkbåndet, som er et nyt område for biodiversitet. Og ved naturskolen Bækkehuset har vi fået en decideret biodiversitetspark.

Vi arbejder meget med klimaløsninger og deltager i arbejdet med at kystsikre. Og vi etablerer grønne stisystemer og prøver at tænke det grønne ind i hele den måde, vi udvikler vores kommune på.

Det gode samarbejde mellem borgere og kommune har nu endelig resulteret i, at folketinget har afsat penge til støjafskærmning – i første omgang en støjskærm langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej.

De unge er fremtiden

En af vores fornemste opgaver er at ruste vores børn og unge til at navigere i en stadigt mere globaliseret verden. Vi har fokus på både skoler og dagtilbud, og det ligger os meget på sinde at sørge for vores børns trivsel – for eksempel ved at skabe miljøer, der er gode for samarbejde og læring.

Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde om at udvikle en sammenhængende skole. Trivsel og læring går hånd i hånd, og det er fortsat vores politiske mål, at vores skoler skal være blandt de 25 procent bedste i landet.

Generationsmøder

Min drøm er en by, hvor generationer mødes på tværs – hvor børnene lærer fra de ældre.

Vi inviterer til generationsmøder, for eksempel ved at indrette grønne områder, hvor børn og ældre kan være sammen om historier og lege. Og også ved initiativer som for eksempel børnehavetanter – ældre frivillige, som leger med børn i daginstitutionerne – med ”Mad i generationer”, hvor ældre borgere laver deres barndoms mad i skolekøkkenet sammen med skoleelever.

Vores foreningsliv udvikler sig fortsat, og vi gør alt for at understøtte borgernes aktiviteter med øget brugerinddragelse og dialog.

Det var også dejligt at se fællesskabet leve, da frivillige trådte til for at hjælpe i testcentrene og for at følge ældre til vaccination. Det glæder mig, at folk har overskud til at tænke på andre, der har brug for en hjælpende hånd.

Jeg kan også se fællesskabet blomstre hos de ældre, for eksempel i vores seniorhus og på de årlige skovture for pensionister. Og de ældre sætter også selv pris på det.

Jeg ser frem til de kommende år. Til at møde vallensbækkerne og til at udvikle de bedste løsninger og projekter for borgenes bedste.

På vegne af hele kommunalbestyrelsen ønsker jeg alle i Vallensbæk et rigtig godt nytår.