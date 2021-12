Nyt kryds påvirkes af letbanebyggeriet

Her bliver der spærret for ud og indkørsel. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Her bliver der spærret for ud og indkørsel. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Søndag den 2. januar går Hovedstadens Letbane i gang med arbejdet med at ændrer krydset mellem Nordre Ringvej og Mellemtoftevej og Gamle Landevej. Der bliver blandt andet spærret for trafik ind og ud af Mellemtoftevej

Af Jesper Ernst Henriksen

Hovedstadens Letbane er næsten færdig med ombygningen af krydset mellem Hovedvejen og ringvejen. Nu er det næste kryds på rutens tur. Det er krydset, hvor Nordre Ringvej krydset Mellemtoftevej/Gamle Landevej. Det er hele området fra Kindebjergvej ved Glostrup Hospital til Bystiens krydsning af ringvejen, der bliver påvirket.

Arbejdet starter søndag den 2. december og det er forventningen, at det vil vare cirka fire måneder.

Arbejdet betyder, at der kun vil være et spor i hver retning på strækningen.

Som første del af arbejdet afspærres den østlige side af krydset Mellemtoftevej/Gamle Landevej, så det i perioden ikke vil være muligt at køre til og fra Mellemtoftevej. Der vil i denne fase blive opretholdt adgang til og fra Gamle Landevej. Arbejdet forventes at være gennemført i løbet af foråret 2022.

Herefter omlægges trafikken og selve letbanesporet anlægges i den vestlige side af krydset. I den forbindelse forventes adgang til og fra Gamle Landevej afspærret.

Det vil gennem hele arbejdet være muligt at passere fra Mellemtoftevej til Nordre Ringvej på cykel og naturligvis også som fodgænger. Busdriften opretholdes fra midlertidige busstoppesteder med placering ud for de nuværende.

Udkørsel fra Sofielundsvej til Nordre Ringvej opretholdes mens Mellemtoftevej er spærret, så den lokale trafik kan komme ud her.

Ingen gennemkørsel

Der vil blive skiltet med gennemkørsel forbudt ved Hovedvejen for at hindre flest muligt i at køre ind i lokalområdet og sive gennem boligvejene mod Sofielundsvej. Glostrup Kommune vil holde skarpt øje med Sofielundsvej for at sikre mod overbelastning, men de vil meget gerne undgå at skulle lukke Sofielundsvejs forbindelse med Nordre Ringvej.

Arbejdet består blandt andet i at bryde den gamle belægning op, hvilket vil støje en del. Dette vil foregå mellem 7 om morgenen og 22 om aftenen på hverdage.