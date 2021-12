Nye børnehuse med fokus på idræt og klima

Det nye børnehus ved Tranehaven får bæredygtighed og natur som tema. Det bygges op om et indre gårdrum og der vil være en grøn legehave i stedet for en traditionel legeplads. Børnehuset. Illlustration: Brøndby Kommune

Det nye børnehus ved Tranehaven får bæredygtighed og natur som tema. Det bygges op om et indre gårdrum og der vil være en grøn legehave i stedet for en traditionel legeplads. Børnehuset. Illlustration: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune vil bygge to nye børnehuse, der har hver sin særlige profil

Af Robert Hendel

For at sikre plads til det stigende antal børn i Brøndby har kommunalbestyrelsen givet grønt lys til opførelsen af to

helt nye børnehuse i Brøndby.

Der er tale om et børnehus i Kirkebjerg, der får en profil med idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer. Institutionen forventes at være klar i sommeren 2024 og have plads til 180 børn, og den er endnu på tegnebrættet. I planerne arbejdes der på et byggeri i en til to etager, hvor bevægelse og leg er en integreret del af arkitekturen.

– Ved at tænke profilerne ind i byggeriet helt fra starten, kan vi få et byggeri, der er indrettet, så det automatisk inviterer børn og medarbejdere til pædagogiske aktiviteter inden for profilen, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund (S).

Brøndby kommune opfører også et børnehus ved Tranehaven. Her er profilen bæredygtighed, natur og biodiversitet. Dette projekt er kommunen længere i planerne med, hvor projektgrundlaget er netop blevet godkendt. Det betyder, at projektet nu er i totalentrepriseudbud. Samtidig har kommunalbestyrelsen godkendt en ny lokalplan for området til den nye børneinstitution.

– Det bliver Brøndbys første egentlige profilinstitutioner og vi har valgt henholdsvis bevægelse og natur som profillinjer fordi, det spiller uhyre godt sammen med Brøndbys nye strategi, Strategi 2030, hvor netop bevægelse, klima og natur er nogle af vores fokusområder, siger Kent Magelund.

Antallet af parkeringspladser ved institutionen er blevet opjusteret, efter at naboerne i området i forbindelse med en høring udtrykte bekymring for de trafikale forhold omkring det kommende børnehus.

Byggeriet af institutionen ved Tranehaven går i gang i 2022 og forventes færdig i sommeren 2023. Det nye børnehus bliver opført rundt om et indre gårdrum. Der laves ikke en traditionel legeplads, men der etableres en legehave, hvor man bevarer mest muligt af det grønne og tænker det ind i leg og pædagogiske aktiviteter udendørs.

Brøndby Kommune har lige nu flere idrætscertificerede daginstitutioner, men institutionerne i Kirkebjerg og ved Tranehaven bliver de første egentlige profilinstitutioner.