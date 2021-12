Ny viceborgmester: Politik i Brøndby får førsteprioritet

Maja Højgaard (S) bliver Brøndbys nye viceborgmester. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Maja Højgaard (S) er fra nytår ny viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget i Brøndby. Samtidig bliver hun formand for Social- og Sundhedsudvalget, og det kommer til at kræve tid. Derfor har hun sagt sit job som læge op for at fokusere på lokalpolitik

Af Robert Hendel

Det kom som en overraskelse for mange, at Maja Højgaard blev placeret som nummer to på Socialdemokratiets liste til kommunalvalget for en måneds tid siden – ikke mindst for hende selv.

Derfor var hun også overvældet, da hun med 646 personlige stemmer var den eneste kandidat, der blev overgået i personlige stemmetal af den siddende borgmester Kent Max Magelund (S).

– Jeg er typen, der gør mit bedste, og så tager jeg ikke stilling, før jeg står i det. Jeg havde selvfølgelig en positiv forventning i og med, at urafstemningen blandt medlemmerne af Socialdemokratiet gik rigtig godt, siger Maja Højgaard, der mener, at urafstemningen i partiet måske har fungeret som en anbefaling til borgerne fra partimedlemmerne.

Torsdag blev hun af den nye kommunalbestyrelse udpeget som ny viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget i Brøndby Kommune.

Derudover overtager Maja Højgaard posten som formand for Social- og Sundhedsudvalg fra partikammeraten Per Jensen, som mistede sin plads i kommunalbestyrelsen til valget den 16. november.

– Det er et område, hvor jeg har enormt stor erfaring i forvejen. Jeg har før været udvalgsformand i Region Hovedstaden og privat har jeg erfaring i kraft af min uddannelse og mit arbejde som læge, men også tidligere som ufaglært hjemmehjælper for nogle år siden, siger den kommende udvalgsformand, der glæder sig til at komme i arbejdstøjet.

Fokuserer på Brøndby

Faktisk glæder hun sig så meget, at hun har sagt sit job op som læge på en kirurgisk afdeling for at hellige sig lokalpolitik.

– Lige nu er jeg ansat på en kirurgisk afdeling i Slagelse, og det er simpelthen for langt at pendle, når jeg også skal have tid til at prioritere mine politiske forpligtelser. Politik handler jo ikke kun at gå til møder. Der er rigtig meget forberedelse, siger Maja Højgaard.

Det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem fra Socialdemokratiet mener, at hvis man skal gøre det godt i lokalpolitik, skal der være tid til at søge inspiration. Det ville der ikke være plads til med en fuldtidsstilling på et syghus 100 kilometer væk.

– Derfor er jobbet sagt op, og nu leder jeg efter en mindre stilling tættere på, forklarer Maja Højgaard.

Som læge er hun bevidst om, at Danmark er midt i en pandemi, og hun også netop coronasituationen som en af de største udfordringer, som hun kommer til at stå ansigt til ansigt med i sin første tid som udvalgsformand.

– Vi står midt i en coronakrise, så det bliver en hård start fra min side, siger den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby.

Det betyder også, at hun skal lære alt om det, der foregår internt i kommunen, så hun kan tage de rigtige beslutninger.

– Vi er en kommune, der hele vejen igennem har kæmpet for at følge med pandemien, og jeg forventer, at det fortsat bliver en udfordring, siger Maja Højgaard, som også ser frem til samarbejdet i Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget består foruden formanden af Hajg Zanazanian (S), Harun Muharemovic (S), Lene Skallebæk (K) og Fatih Baran (EL), og dermed er fire ud af fem ansigter nye i udvalget, men det ser Maja Højgaard ikke som en negativ ting.

– Det er et dejligt ungt hold med folk, der både har erfaring fra tidligere og personer med en ung tilgang til tingene, siger hun.

Med en viceborgmesterpost og en post i økonomiudvalget vil der være folk, der spekulerer i, om Maja Højgaard skal i lære som borgmester. Det er dog ikke noget, hun selv bruger tid på.

– Brøndby har en virkelig dygtig borgmester i Kent Magelund, og jeg bakker op om det hold, som han har sat, så det synes jeg ikke, at der er nogen grund til at spekulere i, lyder det fra Maja Højgaard.