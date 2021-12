Ny udvalgsformand: Vi har rystet posen

Finn Andersen er ny formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Den nye formand for Brøndby Kommunes teknik- og miljøudvalg mener, at det er sundt at ryste posen engang imellem

Af Robert Hendel

Finn Andersen (S) er den fjerde og sidste nye formand for et af de politiske udvalg i Brøndby. Han overtager Teknik- og Miljøudvalget fra Vagn Kjær-Hansen (SF), der har siddet på posten i 12 år.

– Jeg er glad for den opbakning, der er kommet efter de fire år i Teknik- og Miljøudvalget. Det er en tillidserklæring fra min gruppe, at jeg får formandsposten, siger Finn Andersen om sin nye titel.

Han mener, at posen er blevet rystet i denne omgang, og det er en beslutning, han er meget enig i.

– Nu kigger vi fremad, og vi har fået to nye kvinder ind med meget flotte valg, som også har fået en udvalgspost hver, siger Finn Andersen, der selv synes, at han har fået formandsposten i kommunens mest spændende udvalg.

Som formand for kommunens teknik- og miljøudvalg kommer han ikke kun til at beskæftige sig med veje og byggerier. Der ligger også et stort arbejde, når det kommer til natur og miljø, og han kommer ikke til at mangle erfaring i udvalget.

– Vagn Kjær-Hansen har været en kompetent og dygtig formand i den tid, han har siddet i udvalget, og derudover får jeg også selskab af to tidligere formænd, så det er et rutineret udvalg, siger Finn Andersen.

Han vil forsøge at lede udvalget på sin egen måde, og det er han sikker på, at der bliver plads til. Derfor tror han også, at han kan holde sammen på udvalget og bevare et godt forhold til forvaltningen.

– Det er godt for både udviklingen og for borgerne at have nogen, der kan se tingene lidt anderledes. Stagnation hæmmer udviklingen, siger Finn Andersen, der tror på, at hans erfaring som direktør i Brøndby Hallen og tiden som frivillig i fodboldklubben Brøndbyernes IF vil komme ham til gode i arbejdet for borgerne i de kommende fire år.