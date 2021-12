Ny børneudvalgsformand: Vi skal lytte til folk

Anette Pilmark stillede op til kommunalvalget for første gang i år, og her blev hun valgt ind i kommunalbestyrelsen i Brøndby, hvor hun bliver formand for Børneudvalget. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Børneudvalget i Brøndby får ny formand i form af Anette Pilmark (S), der overtager posten fra Arno Hurup Christiansen (S). Det arbejde ser hun frem til

Af Robert Hendel

Anette Pilmark (S) stillede for første gang op til et kommunalvalg, og den 16. november blev hun belønnet med en plads i kommunalbestyrelsen fra den 1. januar 2022.

Det politiske arbejde er noget, hun ser frem til.

– Jeg tror, at det er første gang, at jeg glæder mig til, at det bliver januar. Normalt er januar en mørk og meget lang måned, men nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, siger den nyvalgte lokalpolitiker, der efter alt at dømme napper en post som udvalgsformand.

Hun er stadigvæk overvældet over, at 392 Brøndby-borgere valgte at sætte kryds ud for hendes navn til valget.

– Jeg synes også, at jeg har ført en valgkamp, hvor jeg kunne se mig selv i øjnene og hele tiden har søgt dialogen med borgerne, siger Anette Pilmark.

I sidste uge blev kommunalbestyrelsen konstitueret, og her er der lagt op til, at Anette Pilmark sætter sig i formandsstolen i Børneudvalget. Det bliver først afgjort, når de enkelte udvalg konstituerer sig endeligt på deres første udvalgsmøder. Anette Pilmark har dog en klar strategi for, hvordan hun vil gribe den nye opgave an.

– Jeg søger en god og konstruktiv dialog med både de øvrige politikere, forvaltningen og ikke mindst borgerne, der er omkring vores børn og unge, siger hun.

Dialog i centrum

Netop dialogen er vigtig, hvis arbejdet med at løse udfordringerne skal lykkes.

– Vi har nogle dejlige skoler, men vi har også nogle udfordringer. Dem glæder jeg mig også til at arbejde med, siger Anette Pilmark.

Hun håber, at hun kan være med til at få flere børn til at få det optimale ud af deres tid i folkeskolen.

– Vi skal også have flere unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, når de afslutter folkeskolen. Mit udgangspunkt er, at trivsel og faglighed går hånd i hånd. Vi får mere ud af at gå på arbejde, hvis vi trives, og det hele spiller. Sådan er det også med børn i skolen, siger den kommende formand for kommunens børneudvalg.

Udfordringerne skal dog løses i samarbejde med skolernes ledelser og medarbejdere, understreger Anette Pilmark. Hun mener, at der sidder nogle dygtige folk på posterne rundt omkring på skolerne og i forvaltningen, og de kompetencer vil hun gøre brug af.

Samtidig tror hun, at det er en styrke, at hun som nyvalgt kan se på tingene med helt friske øjne. Derudover lægger Anette Pilmark vægt på, at kommunalbestyrelsen består af folk, der selv er borgere i kommunen, som vil det bedste for byens borgere.

Mange års erfaring

Inden Anette Pilmark stillede op til kommunalvalget har hun drevet sin egen virksomhed i 15 år.

– Det er nok ikke helt uden betydning, at jeg har 38 års erhvervserfaring, som jeg kan trække på, siger hun.

Nogle af de kompetencer, hun har tilegnet sig i sin erhvervskarriere vil Anette Pilmark tage med sig ind i arbejdet i kommunalbestyrelsen.

– Min virksomhed beskæftiger sig med karriererådgivning og kulturtræning. Så jeg har stor erfaring med at arbejde med forskellige kulturer, og her i Brøndby har vi jo mange forskellige nationaliteter og kulturer. Derfor håber jeg, at det er et plus, siger den kommende formand for Børneudvalget i Brøndby Kommune.

Udover at blive udvalgsformand får Anette Pilmark også en plads i kommunens kulturudvalg, og det er et andet område, som den nyvalgte socialdemokrat brænder for.

– Kulturen er limen i vores samfund. Det er også der, vi kan få samlet folk på tværs af interesser, siger Anette Pilmark.

Hun håber, at Brøndby kan blive kendt for mere end sport, men anerkender også det arbejde, som fodboldklubben gør for kommunen.

– Jeg synes, at Brøndbyernes IF har et fantastisk sammenhold, og det skal vi forsøge at brede ud til hele byen, lyder det fra Anette Pilmark.