– Vi skal have nuancerne med

Hajg Zanazanian er ny formand for Beskæftigelsesudvalget i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Hajg Zanazanian (S) bliver formand for Be-skæftigelsesudvalget i Brøndby Kommune, når 2021 bliver byttet ud med 2022. Det er et arbejde, som han ser frem til, og hvor han vil bruge sine egne erfaringer til at nuancere tingene

Af Robert Hendel

Selvom Hajg Zanazanian (S) er en af de yngste i Brøndbys kommunalbestyrelse, er han langt fra den mest uerfarne. Han blev valgt ind ved valget i 2013 og går derfor ind i sin tredje valgperiode i kommunalbestyrelsen. I 2017 blev han udnævnt til viceborgmester, men den titel overlader han efter nytår til partikammeraten Maja Højgaard.

I stedet kan Hajg Zanazanian se frem til at indtage formandsposten i kommunens beskæftigelsesudvalg.

– Det er et område, som jeg er uddannet og har praktisk erfaring indenfor, siger den snart forhenværende viceborgmester, der er uddannet socialrådgiver.

Til daglig arbejder han i et jobcenter i en anden kommune. Det ser han som en kæmpe fordel.

– Derfor tror jeg, at jeg kan bidrage med rigtig mange forskellige perspektiver, hvad end det gælder medarbejdere, borgere eller politikere, siger Hajg Zanazanian, der er bevidst om, at beskæftigelsesudvalgets arbejde ikke altid er det, der bliver talt mest om.

Den tradition er han dog villig til at gøre op med.

– Der er mange spændende ting på både nationalt og lokalt plan, som vi skal tage stilling til i den kommende periode, lyder det fra den kommende formand for Brøndby Kommunes beskæftigelsesudvalg.

De øvrige medlemmer har forskellige baggrunde, både politisk og erhvervsmæssigt, men det ser Hajg Zanazanian udelukkende som en positiv ting.

– Vi er mange holdninger repræsenteret i udvalget, og jeg vil arbejde for, at vi får lavet nogle fælles løsninger, som vi alle kan se os selv i. Det har tradition for i Kommunalbestyrelsen, og det er en linje, som jeg vil følge som udvalgsformand, siger Hajg Zanazanian.

Han mener, at det brede samarbejde er bedst for byens borgere.

– Der er også folk, der har stemt på de andre partier, så vi går da selvfølgelig efter så brede aftaler som muligt. Det er jeg ret fortrøstningsfuld omkring, siger den kommende formand for Beskæftigelsesudvalget.

Når han tiltræder som formand, er der kun en enkelt genganger fra den seneste periode.

– Jeg tror, at det er godt få lidt friske øjne på tingene. Der er mange forskellige mennesker, som er i berøring med beskæftigelses-

området, og som også er mange forskellige steder i deres liv, siger Hajg Zanazanian.

Som socialrådgiver er han samtidig bevidst om, at der brug for forskellige indsatser, fordi nogle måske har brug for en jobrettet indsats, mens andre muligvis har brug for en socialfaglig indsats.

– Det er den forskellighed, der normalt kendetegner beskæftigelsesområdet, men som måske ikke altid kommer frem i debatten. Der synes jeg, at det er vigtigt, at det nye udvalg bliver klædt godt på i forhold til de nuancer, der kommer i spil, siger Hajg Zanazanian.