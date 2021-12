Nu skaber vi et tryggere Vestegnen

Debat. .

Af Kasper Sand Kjær (S) Folketingsmedlem valgt i Ballerupkredsen og retsordfører for Socialdemokratiet

Da vores statsminister Mette Frederiksen i sommeren 2020 rejste debatten om utryghed på blandt andet S-togsstationer, tror jeg, det vakte genklang hos mange, der bor på Vestegnen.

Jeg forstår godt de forældre, der tøver med at sende deres døtre i et S-tog på vej hjem fra en gymnasiefest. Eller de børn, der ikke føler sig trygge ved at tage hjem fra fodbold- eller håndboldtræning sent om aftenen.

S-togsstationerne er et eksempel. Torve, indkøbscentre og nattelivet er andre steder, hvor i vores lokalområde og resten af landet kan risikere at møde grupper af unge mænd, der med en intimiderende adfærd skaber utryghed i det offentlige rum.

Af den grund mener vi i Socialdemokratiet, at vi skal sætte ind politisk, så vi kan få øget trygheden på Vestegnen og resten af landet.

Derfor foreslår den socialdemokratiske regering nu 12 tryghedsskabende initiativer.

I forhold til S-togsstationerne lægger vi op til i samarbejde med DSB at sikre øget overvågning på stationerne. Det vil sige, at to medarbejdere vil være til stede døgnet rundt til at varetage forskellige overvågningsopgaver. Derudover vil DSB opgradere over 700 kameraer på S-togsstationerne for at forbedre kvaliteten af videomaterialet, som politiet kan få adgang til. Samtidig har vi allerede afsat 350 mio. kr. til mere trygge og attraktive stationer i den tidligere infrastrukturaftale.

Også utryghed i nattelivet er et problem, som vi mener, der skal løses. Alt for mange unge mennesker oplever desværre at få en festlig aften spoleret af voldsmænd. Faktisk er seks ud af ti ofre for vold i nattelivet mellem 16 og 24 år. Derfor vil vi nu give politiet de redskaber der skal til, for at sikre at man kan færdes sikkert på gaderne – også når solen er gået ned.

Overordnet set har tryghedspakken to ben. Vi sætter markant ind over for dem, der begår kriminalitet og skaber utryghed, men rækker samtidig en hånd ud til dem, der har mod på at komme ud af den kriminelle løbebane og blive en del af fællesskabet. Det handler om at finde balance, så vi laver politik der fungerer både på den korte bane, men også den lange.

Vi må nemlig ikke acceptere, at utrygheden får lov til at herske.