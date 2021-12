Nu kan børn få gratis vaccine mod influenza

Apotekerne i Brøndbyvester og Brøndbyøster tilbyder gratis influenzavaccine til børn i alderen 2-6 år. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Har du børn i alderen 2-6 år, anbefaler myndighederne nu, at de får en næsevaccination mod influenza. Den er gratis og kan fås på Brøndbyøster Apotek og Brøndbyvester Apotek uden tidsbestilling

Af Robert Hendel

Børn rammes oftere af influenza end voksne, og mindre børn er meget smitsomme.

Små børn kan blive rigtig syge med influenza. Det er ubehageligt for barnet, og det er hårdt for hele familien med de mange sygedage. De risikerer derfor at smitte hele familien, herunder de mere sårbare familiemedlemmer, som kan blive alvorligt syge og risikere at blive indlagt, hvis de får influenza.

Myndighederne anbefaler, at børn i alderen 2-6 år får en næsevaccination mod influenza, både barnet og resten af familien er beskyttet. Vaccinen er gratis kan fås på Brøndbyøster Apotek og Brøndbyvester Apotek uden tidsbestilling.

Vaccinationen foregår ved et pust fra en næsespray med en lille mængde vaccine i hvert næsebor, og det skal gentages efter fire uger.

Når det er tid til andet pust, sender apoteket en sms. Mange børn bemærker slet ikke, at de bliver vaccineret, og apotekets personale er uddannet i at skabe tryghed om situationen.

Det gratis tilbud om vaccination på apotekerne i Brøndbyøster og Brøndbyvester gælder frem til 14. januar 2022.