Når næsten mål om ungdomsuddannelser

Borgmester Henrik Rasmussen mener, at god vejledning giver flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

VALLENSBÆK. 89 procent af Vallensbæks unge forventes at tage en ungdomsuddannelse. Det er en procent fra det nationale mål og i top 10 på landsplan

Af Jesper Ernst Henriksen

Næsten alle elever fra Vallensbæks folkeskoler går videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det kan enten være en af de gymnasieelle uddannelser eller en erhvervsuddannelse. En ny beregning fra Undervisningsministeriet viser, at langt størstedelen også forventes at gøre den uddannelse færdig.

En gang om året laver ministeriet nemlig beregningen ’andel af en ungdomsårgang der forventes at få en uddannelse’.

Statistikken er nu nået til den årgang, der gik ud af 9. klasse i 2019. Inputtet til statistikken er de unges nuværende uddannelsesstatus samt viden om, hvordan andre unge under uddannelse har opført sig over det seneste år. Ud fra de data fremskriver modellen, hvor mange der forventes at afslutte en uddannelse senest otte år efter, de gik ud af 9. klasse.

Et bredt politisk flertal i Folketinget har i 2017 fastsat en målsætning om, at mindst 90 procent af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Det mål forventes de unge, der gik ud af 9. klasse i 2019 i Vallensbæk næsten at leve op til. Her er det nemlig forventningen, at 91,9 procent af de unge kvinder og 86,6 procent af de unge mænd har gennemført (mindst) en ungdomsuddannelse otte år efter, de gik ud af 9. klasse. Det er 89 procent i alt, hvilket er det 9. bedste gennemsnit for en kommune i Danmark.

Tilfreds

Tallene vækker glæde på borgmesterkontoret i Vallensbæk.

– Lovgivningen lægger op til, at kun 20 procent af eleverne skal have uddannelsesvejledning – resten kan klares med et spørgeskema. Men vi er meget mere ambitiøse her i Vallensbæk, og vi mener at alle har ret til vejledning. Derfor valgte vi for nogle år siden at tilføre nogle ekstra ressourcer, så alle elever i vores skoler får håndholdt vejledning, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Han fremhæver også obligatorisk erhvervspraktik samt det brede samarbejde mellem skoler, vejledere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet som medvirkende til succesen.

Samtidig lægger borgmesteren vægt på kommunalbestyrelsens generelle målsætning for kommunens skoler.

– Vores skoler skal ligge blandt de 25 procent bedste i landet, og jeg er glad for, at vi ligger der igen. Så stor tak til lærere, pædagoger og vejledere for det kæmpe arbejde, de lægger for dagen, siger han.

I Brøndby er det 86,3 procent af kvinderne og 78 procent af mændene, der forventes at få en ungdomsuddannelse, mens det i Glostrup er 88,3 procent af kvinderne og 83 procent af mændene, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.