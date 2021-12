Morten Messerschmidt stiller op i Brøndby: Vil udfordre Mattias Tesfaye

Morten Messerschmidt stiller op til Folketinget i Brøndby-kredsen. Foto: Steen Brogaard / Folketinget.dk

BRØNDBY. Morten Messerschmidt er ny kandidat til Folketinget i Brøndby-kredsen. Han glæder sig til at udfordre socialdemokratiets Mattias Tesfaye i valgkampen

Af Robert Hendel

Når der er valg til Folketinget om senest halvandet år, vil Morten Messerschmidt være at finde øverst på stemmesedlen i Brøndby. Han er netop blev opstillet som folketingskandidat i Brøndbykredsen, og det er noget, både han ser frem til.

– Jeg har en fin relation til både Poul Gaardbo, Tom Bech Fredriksen og de andre i kredsen og har fulgt og kendt dem i mange år, så jeg er tilfreds med, at det er faldet på plads nu, siger Morten Messerschmidt.

Samtidig glæder han sig til at stille op i den storkreds, hvor han selv bor.

– Jeg bor godt nok i den nordligere del, men derfor var det naturligt at vende hjem til den storkreds, hvor jeg hører til, forklarer den nye folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Brøndbykredsen.

Partiet står over at skulle vælge en ny formand efter to dårlige valg, og her er Morten Messerschmidt også i spil. I Brøndbykredsen er der stor tilfredshed med at have fået en af partiets helt store profiler opstillet lokalt. Det er nemlig endnu ikke lykkedes at få en kandidat fra Brøndbykredsen valgt ind i Folketinget.

– Vi fik en gevaldig øretæve ved det netop afholdte KV21, så nu skal vi arbejde på at overbevise vælgerne om, hvorfor de skal tilbage til Dansk Folkeparti, for vi har den rigtige politik, siger Poul Gaardbo, der er formand for Dansk Folkeparti i Brøndby.

Selv ser Morten Messerchmidt optimistisk på fremtiden og chancerne for et godt valg på Vestegnen og generelt i Københavns Omegns Storkreds.

– Jeg har fuld tiltro til, at Dansk Folkeparti kommer tilbage, og det gælder også i omegnskommunerne, siger han.

Den nyvalgte folketingskandidat i Brøndbykredsen ser især frem til at udfordre Socialdemokratiets helt store stemmesluger ved sidste valg, Mattias Tesfaye.

– Han er superdygtig, men jeg synes ikke, at han har leveret den vare, som han har lovet sine vælgere. Det glæder jeg mig til at udfordre ham lidt på, siger Morten Messerschmidt.

Blandt andet vil han opfordre den nuværende udlændinge- og integrationsminister til at tage på en debat-turné i storkredsen, hvor de kan give hver vores perspektiv på tingenes tilstand.

– Vi har det privat fint sammen, og jeg tror, at det kan blive nogle sjove, spændende og ikke mindst oplysende diskussioner, vi kan få på sådan en turné, siger Morten Messerschmidt, der til folketingsvalget i 2019 var stillet op i Fredensborgkredsen i Nordsjællands Storkreds.