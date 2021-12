Marianne Friis-Mikkelsen (K): Det skal jeg lave i regionsrådet

Marianne Friis-Mikkelsen sidder fra det nye år i regionsrådet. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Marianne Friis-Mikkelsen, der lige nu er medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk, skal fra nytår være medlem af regionsrådet. Her har hun fået plads i Sundhedsudvalget

Af Jesper Ernst Henriksen

Med 1.535 personlige stemmer lykkedes det Marianne Friis-Mikkelsen fra Vallensbæk at få en plads i regionsrådet i Region Hovedstaden. Det er hun selvfølgelige glad for.

– Jeg vil ganske kort starte med at sige 1000 tak til alle dem, der støttede og opmuntrede mig gennem min valgkamp. Og ja, det lykkedes – jeg er blevet valgt til at sidde i Regionsrådet. Der skulle mange personlige stemmer til, derfor var det utrolig glædeligt, at over 100 Vallensbækkere stemte på mig. De konservatives fremgang generelt hjalp også med til resultatet, siger hun.

Regionsrådet, som holder til i Regionsgården i Hillerød, har nu konstitueret sig, og Marianne Friis-Mikkelsen er nu repræsenteret i Sundhedsudvalget.

– Dette udvalg har rigtig mange opgaver, men det afskrækker mig ikke, eftersom jeg i mine mærkesager til valget netop lagde vægt på sundhedsopgaver. Jeg er ikke i tvivl om at der bliver rigtig meget at tage fat på. Jeg glæder mig, og håber på et samarbejde med Vestegnen og især Vallensbæk, siger hun.

Marianne Friis-Mikkelsen valgte ikke at stille op til kommunalbestyrelsen igen. Til nytår er det derfor farvel efter otte års arbejde der.

– De knap otte år har været en spændende og lærerig periode. Samtidig er jeg stolt over, at flere af mine mærkesager fra kommunalvalget i 2017 faktisk i dag er en realitet.