Facaden på Glostrup Shoppingcenter er fra i år udsmykket lys hele vinteren. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Frem til jul er der julelys på facaden af Glostrup Shoppingcenter. Efter jul skifter lyset farve og bliver til vinterbelysning

Af Jesper Ernst Henriksen

Som sædvanlig står der et juletræ på Glostrup Torv med lys, et juletræ foran rådhuset med lys, og der er traditionen tro lys i den store blodbøg på Hjørnet af Hovedvejen og Skolevej.

Som en ny tradition i år er der nu også julelys på facaden af Glostrup Shoppingcenter ud mod Hovedvejen.

– Vi vil gerne gøre Glostrup Shoppingcenter endnu mere synligt og faktisk gøre vores facade til et vartegn for Glostrup her i juleperioden. Vi synes, det har givet vores facade et helt andet look, at det er kommet op, siger Morten Nyholm, centermanager i centeret.

Når julen er overstået, bliver lyset på centeret hængende frem til slutningen af februar, ligesom lyset på blodbøgen gør. Lyset på centeret skifter farve og bliver til et vinterlys.

– Det bliver en klar hvid, der står og lyser op, mens det er mørkt, siger Morten Nyholm.

Han har fået mange positive tilkendegivelser på lyset.

– Det har været helt overvældende, hvad vi har fået af reaktioner. Folk har være rigtig positive, både når vi har skrevet om det på sociale medier, men vi har også fået mange, der har kontaktet os og talt positivt om det, siger Morten Nyholm.

Centeret har købt lysene, så det ”bare” er udgifter til opsætning, nedtagning og strøm, der bruges igen næste år. Morten Nyholm forventer derfor, at der er født en ny tradition i Glostrup.