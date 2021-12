Løbehjul vender tilbage efter nytår

Det ser ud til, at el-løbehjulene fra Tier vinder tilbage til Glostrup. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I det nye år kan du atter leje et løbehjul til transporten inden for Glostrups grænser. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indgå et nyt samarbejde med løbehjulsfirmaet Tier, som tidligere har stillet sine løbehjul til rådighed i Glostrup

Af Robert Hendel

I det nye år kommer der igen el-løbehjul til udlejning i Glostrup. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på et møde sidst i november, at Glostrup Kommune atter skal indgå et samarbejde med firmaet TIER om udlejning af løbehjul i Glostrup.

Det betyder, at der efter planen bliver stillet cirka 200 nye løbehjul op i begyndelsen af det nye år, ligesom det var tilfældet fra maj til november 2021.

Dengang var aftalen, at el-løbehjulene skulle have hastighedsbegrænsning på 5 kilometer i timen parkerne, de grønne områder og i Bymidten. Samtidig måtte brugerne ikke efterlade deres løbehjul i disse områder, ligesom det ikke var muligt at benytte løbehjulene fra midnat og frem til klokken seks om morgenen.

Ifølge Glostrup Kommune er løbehjulene primært blevet brugt som transport til og fra stationen om morgenen og tidligt på aftenen, særligt til og fra områder, som er dårligt betjent af busser. Kommunen har ikke registreret nogen uheld med brug af elløbehjul i 2021, og Vej og Park har heller ikke oplevet, at løbehjulene var uhensigtsmæssigt placeret, så de var til gene for trafiksikkerheden.

Tier besluttede at indstille forretningen i Glostrup i november på grund af en ændring i lovgivningen. Nu har Tier imidlertid tilpasset sig de nye lovkrav og ønsker derfor at vende tilbage til Glostrup i starten af det nye år på de samme betingelser som sidst. Fra 1. januar 2022 er der også indført lovkrav om, at man skal bære hjelm, når man kører på el-løbehjul. Derfor vil de nye el-løbehjul fra Tier have påmonteret en sammenklappelig hjelm.