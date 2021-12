Leif Meyer Olsen: Du har gjort det fremragende

Leif Meyer Olsen talte blandt andet om, hvordan John Engelhardt fik magten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Leif Meyer Olsen talte blandt andet om, at John Engelhardt har brugt sin erfaring fra det private erhvervsliv i sit virke som borgmester

Af Jesper Ernst Henriksen

Leif Meyer Olsen har siddet i kommunalbestyrelsen sammen med John Engelhardt i mange år. Han talte blandt andet om, at det var lidt en tilfældighed, at John Engelhardt kom ind i kommunalbestyrelsen.

– Du stillede op første gang i 1993. Socialdemokraterne havde 11 ud af dengang 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer, og Venstre havde ingen. Du stod et godt stykke nede på Venstres liste og øjnede ingen risiko for at blive valgt. Men Socialdemokraterne havde et par år tidligere lukket Højvangskolen under store protester. Så Socialdemokraterne mistede fire mandater og dermed deres absolutte flertal. Venstre gik fra nul til fire mandater, og så kan der jo ske lidt af hvert. Maja Lüchau blev som spidskandidat leder af Venstres temmelig uhomogene gruppe – du stod som nummer seks med 16 personlige stemmer og blev ikke valgt ind i første omgang. Da

Maja skulle til Paris – og en anden kandidat var flyttet fra kommunen – kom du ind. Du blev straks gruppeformand og fik det utaknemmelige job at få retning på gruppen, sagde Leif Meyer Olsen og talte ikke særlig pænt om et par af Venstres tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer

Han blev selv valgt ind i 1997 og havde samlet 12 år i opposition sammen med John Engelhardt.

– I perioden i opposition overvejede du at forlade lokalpolitik. Vi var et par stykker, der fik dig overbevist om, at du ikke kunne undvære politik, så du stillede op igen, sagde han.

Borgmester

Efter valget i 2009 var der igen rødt flertal, men en SF’er ønskede at skifte side og pege på John Engelhardt.

– Så trods Venstres kun tre kommunalbestyrelsesmedlemmer lykkedes det dig at blive borgmester. Det skabte helt naturligt store frustrationer – både i kommunalbestyrelsen og blandt borgerne. Der var blandt andet fakkeloptog, og der var hængt vildledende opslag på lygtepæle om den frafaldne SF’er. Det var en hård tid, som du klarede fint, sagde Leif Meyer Olsen og fortsatte:

– I de 12 år, du har været borgmester, har vi haft noget mere indflydelse. Men også et par gange har der været budgetforlig uden om os. Du har gjort det fremragende – og du har kunnet bruge dine store ledelseserfaringer fra erhvervslivet til glæde for Glostrup og for Venstre. Men nu har du valgt at stoppe, og det er forståeligt.