Kulturhuse får faste vaccinationscentre

Det bliver muligt at blive vaccineret mod corona i de to kulturhuse i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Hver mandag og tirsdag frem til jul kan du blive vaccineret mod coronavirus i kulturhusene Kilden og Brønden. Borgere, der skal have deres første stik behøver ikke bestille tid, mens alle andre skal bestille tid

Af Robert Hendel

Coronasmitten i Brøndby Kommune er høj. Med et incidenstal på over 730 er Brøndby en af de kommuner i landet, hvor der er flest smittetilfælde per indbygger. Det hænger ifølge kommunen blandt andet sammen med, at Brøndby ligger lavt, når det gælder antallet af vaccinerede borgere.

Derfor glæder det Brøndby-borgmester Kent Magelund (S), at der nu er etableret et fast, lokalt vaccinationscenter to dage om ugen helt frem til jul.

– Vi har haft utrolig mange borgere forbi de pop up vaccinationssteder, vi har haft i Brøndby. Det har betydet noget for mange ældre borgere, at der ikke er

så lang transport. Men det har også været vigtigt for andre borgere, at vaccinationstilbuddet er lokalt. Så jeg er meget tilfreds med, at vi nu får faste vaccinationscentre to dage om ugen frem til jul, siger Kent Magelund.

For borgere, der skal have det første stik er der ingen tidsbestilling. Derimod skal borgere, der allerede har fået det første stik, og som venter på nummer to eller tre, bestille tid via vacciner.dk.

– Jeg kan kun opfordre borgerne til at benytte sig af det gode tilbud om gratis vaccination, siger Kent Magelund.

Han håber ikke, at det vil afholde borgere fra at blive vaccineret, at derkræves tidsbestilling for alle andre end dem, der skal have deres første stik

– For har man ikke NemID eller blot svært ved selv at booke tider, så er alle jo velkomne til at ringe til Region Hovedstadens corona-hotline og få hjælp, forklarer Kent Magelund

Næste mulighed for at blive vaccineret lokalt i Brøndby bliver mandag den 6. december mellem klokken 8.30 og 13 i Kulturhuset Kilden og tirsdag den 7. december mellem klokken 15 og 20 i Kulturhuset Brønden. Her er der mulighed for at blive vaccineret med både Moderna og Pfizer.

Hvis du ikke har NemID eller blot har svært ved selv at booke tider, kan du ringe til Region Hovedstadens corona-hotline på tlf. 38 66 00 00 for at få assistance til din tidsbestilling.