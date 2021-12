Kommunaldirektør Maj Buch: Fighteregenskaber gav resultater

Maj Buch talte blandt andet om John Engelhardts fighteregenskaber. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Kommunaldirektør Maj Buch talte om John Engelhardts fighteregenskaber, der både kommer til udtryk, når har løber maratonløb og når han går på arbejde som borgmester

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunaldirektør Maj Buch var som vært og øverste embedsmand i Glostrup Kommune den første til at tale. Her er nogle uddrag af hendes tale:

– Jeg tænker, det har været rigtig svært at træffe beslutningen om at stoppe i kommunalbestyrelsen og stoppe som borgmester. Det virke samtidig som den helt rigtige og gennemtænkte beslutning for dig.

– Du har sammen med kommunalbestyrelsen opnået mange flotte resultater for Glostrup. Noget af det, jeg ved du selv lægger stor vægt på, er at du har drevet kommunen med styr på økonomien og fokus på høj effektivitet, for at sikre penge til kernevelfærden på skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Jeg ved, du er særdeles stolt af, at Glostrup er en kommune med meget lav skat, en lav gæld og en høj kassebeholdning. Du er optaget af, at Glostrup har en sund økonomi, så man er sikret mod de stød, som man som kommune kan blive udsat for.

– På velfærdsområdet ved jeg, at skoleområdet ligger dig meget på sinde. Med samlingen af Glostrup Skole har du ønsket at styrke kvalitet og trivsel i folkeskolen. Du forfølger stadig målet om at skabe den bedst mulige skole for Glostrups børn og de ansatte.

Byens udvikling

– Du har været optaget af byens udvikling. Hvis ikke en by konstant udvikler sig, kan den komme til at syne hen. Der vil være områder af kommunen, som kan trænge til fornyelse eller et løft. Du har været med til at etablere nye idrætshaller og nye boliger til gavn for byens borgere.

– Glostrup er jo et trafikknudepunkt. Der er løbende behov for god infrastruktur og en god kollektiv transport. Her betyder nye infrastrukturinvesteringer meget for borgerne i kommunen. Det er spændende at se dit parløb med vores nabokommuner, når vi sammen kæmper for bedre infrastruktur og transportinvesteringer til Vestegnen.

– Letbanen er et helt uvurderligt scoop i den sammenhæng. Den skaber meget bedre transportmuligheder for vores borgere og medfører samtidig en højere værdi og udviklingsmuligheder for de arealer, der ligger langs letbanen. Det er langsigtet og visionær tænkning, og det kan du.

– Nu ser det også ud til, at vi kan få et regionaltogsstop til Glostrup. Det er virkelig godt gået, det vil være det næste scoop, ikke bare for Glostrup, men for hele Vestegnen.

– Det giver samtidig gode udviklingsmuligheder for Banegårdspaldsen, og måske, hvis vi er heldige, en bro hen over jernbanen. Jeg ved det betyder meget for dig at få bundet kommunen endnu bedre sammen hen over banen.

Motionsløber

– Din indre ingeniør fornægter sig ikke. Du er uddannet kemiingeniør og du har haft en meget fin civil karriere. Du har haft gavn af dine kompetencer i kommunen og i det tværkommunale samarbejde på hele miljø, spildevands og affaldsområdet. Det tror jeg, der er mange, der værdsætter.

– Jeg blev ansat som kommunaldirektør for to år siden. Vi har jo ikke haft så meget normal tid sammen, langt det meste af vores samarbejde er foregået under coronaen. Ikke desto mindre synes jeg, jeg kender dig ret godt. Du er en dygtig og afholdt borgmester. Kommunens medarbejdere nyder godt af din åbne dør og du kommer rundt i organisationen i øjenhøjde med kommunens ansatte.

– Jeg ved, du er en dreven motionsløber. Når jeg har haft teams møder med dig, så kan jeg se, at du har opnået ret mange medaljer, for de hænger bag ved dig, du har gennemført adskillige maratonløb.

I mindretal

– Dine fighteregenskaber og din udholdenhed har været dig nyttige i nogle af de politiske kolbøtter, som også har været virkeligheden i Glostrup. I juli 2018 oplevede du som borgmester at miste flertallet. Du mistede ikke borgmesterposten, men i et helt år var du i mindretal, hvilket jeg tænker må være en skrækkelig oplevelse for dig som borgmester. Men du og dine partifæller erobrede flertallet tilbage igen midt i perioden. Det tænker jeg, du havde det ganske godt med.

– Jeg har oplevet dig i vores partybus, som var vores mobile teststed i Glostrup under coronaen. Vi var lidt nervøse, da vi først fik ideen om at kombinere noget så alvorligt som corona, med en partybus. Det har faktisk været en fantastisk oplevelse. Vores medarbejdere fik en nem adgang til test, og kunne komme tilbage til børn og andre borgere med et smil på læben. Partybussen den nåede fysisk rundt i hele Glostrup, men den gik viralt i hele verden, så langt som til Brasilien. Jeg tror, vi alle var rimeligt imponerede over pressens besøg fra Frankrig, hvor du fik mulighed for at vise, at du faktisk behersker mange sprog.