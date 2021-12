Klar til fuld selvstændighed

Den 31. december 2021 slutter det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Når klokken ringer nytårsaften er det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk slut. Det har givet en del arbejde over det seneste år til administrationen, men de sidste ting faldt på plads mellem jul og nytår

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra 1. januar løser Vallensbæk Kommune igen en række opgaver, som ind til da blev varetaget af Ishøj Kommune som en del af det forpligtende samarbejde, der opstod i forbindelse med kommunalreformen.

Det har længe været et ønske fra politikerne, der nu bliver opfyldt.

– Jeg synes, at det arbejde, som kommunalbestyrelsen har gjort, for at få en humlebi til at flyve, er fantastisk. Det er en målsætning alle partier har haft, som er lykkedes. Vi kan selv og vi vil selv. Vores forvaltning har knoklet det seneste år for at få så blid og rolig en overgang som muligt. Vi har vist rettidig omhu ved ikke at forcere processen, men give den god tid, så borgerne ikke kommer i klemme, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

Det kommer tilbage

De områder, der kommer tilbage til Vallensbæk Kommune er det specialiserede børneområde, blandt andet psykologisk pædagogisk rådgivning (PPR), der står for tale-/hørekonsulenter på skolerne og behandler børnesager. Derudover det specialiserede voksenområde, der blandt andet dækker handicapområdet og tilbud om misbrugsbehandling – samt genoptræning og ansøgning om hjælpemidler.

Endelig er der natur- og miljøområdet, hvor langt de fleste opgaver kommer tilbage til Vallensbæk igen. Enkelte områder – for eksempel spildevandsområdet – bliver fortsat varetaget i Ishøj. Hvis man som borger er i tvivl om, hvor ens sag hører hjemme, kan man altid kontakte Vallensbæk Kommune.

Samlet set er det næsten 200 medarbejdere, der tidligere var ansat i Ishøj, der nu bliver ansat i Vallensbæk. De største grupper er de 87 medarbejdere på Kirkebækskolen og de 54 medarbejdere på Kløverengen. Der kommer 32 medarbejdere den anden vej fra Vallensbæk til Ishøj.

Ifølge borgmesteren har der været travlt på rådhuset, for at alle nye medarbejdere kunne føle sig velkomne i Vallensbæk. De sidste skriveborde og IT-løsninger kom på plads i dagene mellem jul og nytår.

Hår i suppen

Fra Socialdemokratiet var der også glæde over, at det forpligtende samarbejde ophører.

– Vi hilser også velkommen, at vi overtager en masse opgaver fra Ishøj. Der er nogle ting, der bekymrer os. Vi har bedt om et notat om, hvordan Ishøj har håndteret anbragte børn og plejefamilier. Jeg er lidt bekymret over, at der ikke bliver ansat en plejekonsulent, sagde Søren Wiborg (S).

Også Kenneth Kristensen Berth (DF) sagde, han overordnet var tilfreds.

– Helt overordnet er det dejligt, at vi er kommet ud af den skruetvinge vi har været holdt i med det forpligtende samarbejde. Jeg vil gerne rose det store arbejde, som er gjort for at komme i mål med det her. På langt de fleste områder ser det godt ud. Alt i alt syntes jeg, det virker velorganiseret. Det er ikke mærkeligt, man kan finde et enkelt hår i suppen, det skal man nærmest lede efter som opposition, sagde han