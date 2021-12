Klar besked fra politiet: Vi kommer efter dig

Politiet har øget indsatsen for at få tiltalte til at møde op i retten. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. På Vestegnen går politiet målrettet efter folk der udebliver fra retsmøder. Bliver du væk, jagter vi dig, lyder budskabet fra politiet

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi oplever ofte, at folk, der er tiltalt for forbrydelser, ikke dukker op, når de er indkaldt til et retsmøde. Ifølge politiet er det et udtryk for manglende respekt for retssystemet.

– En ting er at den tiltalte spilder rettens, anklagemyndighedens og sin advokats tid. Men mere alvorligt er det, at det går ud over dem der er ofre for forbrydelsen, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.

Derfor er Københavns Vestegns Politi begyndt at målrette en eftersøgningsindsats mod de tiltalte, der udebliver fra retsmøder. Bliver en tiltalt bevidst væk, sørger anklagemyndigheden for at få rettens ord for, at politiet må anholde personen. Derefter begynder politiet med det samme at søge offensivt efter den tiltalte.

– Hvis du er tiltalt for en forbrydelse og ikke møder op i retten, skal du vide, at vi kommer efter dig, siger Claus Bardeleben.

I en konkret sag var en 35-årig mand konsekvent udeblevet fra en række retsmøder, hvor han var tiltalt for over 110 forhold om blandt andet narko, røveri og grov vold. Manden blev eftersøgt og anholdt kort efter, at at retten havde afsagt en anholdelsesbeslutning. Det betød, at manden kunne blive fremstillet i grundlovsforhør og nu er fængslet frem til en eventuel dom.