Kasper Damsgaard har nu sat sig i borgmesterstolen

Her sidder Kasper Damsgaard for først gang i borgmesterstolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Helt som ventet blev Kasper Damsgaard (S) valgt som borgmester, da der onsdag aften var konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse. Socialdemokratiet gav genvalg til tre udvalgsformænd

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften blev sidste punktum sat efter kommunalvalget. Her skulle den nyvalgte kommunalbestyrelse nemlig konstituere sig.

Som længst siddende medlem af kommunalbestyrelsen skulle Søren Enemark starte med at lede mødet fra borgmesterstolen.

– Velkommen til jer alle sammen, I har fire spændende år foran jer. Jeg glæder mig ligesom jeg tror I andre gør, til at komme i gang med arbejdet. Det er en ekstra bonus for mig, at jeg fik opgaven med at lede valget til ny borgmester. For mig er det en ring, der sluttes. Det tog sin tid, men nu er den altså sluttet på fineste måde synes jeg, sagde han.

Han mistede selv borgmesterposten for 12 år siden, da en ny gruppe med John Engelhardt i spidsen tog magten, blandt andet med hjælp fra en frafalden SF’er. Da han først en måned inde i den nye valgperiode måtte forlade den nyvalgte kommunalbestyrelse har han lige akkurat siddet en måned længere i kommunalbestyrelsen end Leif Meyer Olsen (V), der har sidder der næstlængest af de genvalgte.

Ingen tvang

Andet punkt på dagsordenen var valg af borgmester, hvor det som ventet blev Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der stemte på Kasper Damsgaard, Venstres fem medlemmer stemte på Piet Papageorge mens Bylisten to medlemmer undlod at stemme på nogen.

Derefter blev en hel masse poster udfyldt. Det er den nye kommunalbestyrelses opgave at udpege medlemmer til alt fra den betydningsfulde og fint betal-

te post som formand for Glostrup Forsyning, til mindre poster medlem af bestyrelsen i Glostrup Musikskole.

Som beskrevet efter valgnatten får hver af de tre støttepartier en formandspost i et af de stående udvalg hver, mens Socialdemokratiet tager de sidste tre, hvor Søren Enemark, Lisa Ward og Torben Jensen fortsætter som formænd.

Da Kasper Damsgaard dermed var valgt, brugt Søren Enemark muligheden for at sige tillykke.

– Først og fremmest tillykke med den nye titel. Du har kæmpet en brav kamp sammen med dine partikammerater for, at det her skulle lykkedes. Du har hele tiden vidst, at det her var et holdarbejde, hvor ingen af vores kandidater var vigtigere end andre, sagde han og fortsatte:

– Nu skal du sammen med Simone (Kasper Damsgaards kone, red.) finde dine egen ben at stå på med helt nye udfordringer. Jeg ved af egen erfaring, at man kan forberede sig på meget med den nye udfordring, men man kan ikke forberede sig på alt. Der vil komme ting undervejs, som vil være overraskende, men jeg er sikker på, at det skal du nok klare, sagde den tidligere borgmester.

Kasper Damsgaard har selv sagt, at han ønsker sig en ny tone og en ny måde at samarbejde på i kommunalbestyrelsen.

– Du er gået til valg på at samarbejde bredt i kommunalbestyrelsen. Det er en god målsætning at have. Du skal bare huske på sloganet fra det hedengangne Det Frie Aktuelt. Det hed ”du kan ikke være venner med alle”. Du kan række hånden frem til samarbejde, men ligesom hesten ikke kan tvinges til truget og drikke, så kan du heller ikke tvinge alle til at samarbejde om alt. Der vil altid være modsætninger og uenigheder i politik. Det skal du ikke være ked af, for det er netop debatten, der driver udviklingen frem, også selvom ikke alle er enige i alt, sagde Søren Enemark.

Ikke et tilbud

Især de sidste kommentarer fik efterfølgende Venstres Piet Papageorge til at reagere på Facebook. Ifølge ham har Socialdemokratiet endnu ikke reelt inviteret til et bredt samarbejde. Han oplyser, at tilbuddet til Venstre var, at de kunne få ”et par” næstformandsposter i de stående udvalg, hvilket giver et lille ekstra vederlag, men ikke noget reel indflydelse.

Til gengæld for det ville Socialdemokratiet have det nye oppositionsparti til blandt andet at støtte budgettet, støtte flytningen af biblioteket til svømmehallen samt underskrive den aftale, som flertallet kommer til at indgå, uden at have set aftalen.

– (Vi skulle, red.) Give afkald på vores selvbestemmelse som parti, klappe hælene sammen, og i løbet af de næste fire år stemme for samtlige forslag fra den røde side, skriver Piet Papageorge.

Det var Venstre ikke interesserede i.

– Det er fair nok, at man ikke vil samarbejde. De røde partier, S, SF og Radikale, vandt jo valget om vælgernes gunst. Men det er ikke meget handling, der er blevet lagt bag de mange ”samarbejdsskabende” ord, som vi hører fra konstitueringspartierne. Man siger, at al begyndelse er svært. Jeg håber derfor meget, at såfremt konstitueringspartierne rent faktisk ønsker et samarbejde, så skal der godt nok anvendes en anden tilgang til samarbejde fremadrettet, skriver Piet Papageorge på Facebook.