Kæphest kan give styr på teorien

Kæphest er en aktivitet, der er blevet populær over hele landet og som flere rideklubber tilbyder.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Rideakademi tilbyder undervisning i kæphest som en tidlig indgangsvinkel til ridning

Af Robert Hendel

Som noget nyt tilbyder Vallensbæk Rideakademi undervisning i kæphest.

Det er et tilbud, som henvender sig til børn i alderen 6-10 år, der godt kunne tænke sig lidt praktisk erfaring og teori, inden de hopper op på en rigtig hest. Med andre ord er der tale om et supplement til den traditionelle rideundervisning.

Kæpheste-holdet har kørt siden oktober, og indtil videre er der seks børn tilmeldt.

– Det er en rigtig sjov måde at få noget motion på. Man får også nogle nye venner, siger 10-årige Lea Rahbek Arbjørn.

Der er dog også et socialt aspekt i undervisningen

God introduktion

Underviser på holdet er Maja Mikkelsen, der også er administrativ medarbejder og underviser på Vallensbæk Rideakademi.

Ifølge hende kan det være svært for børnene at lære de forskellige øvelser, som bliver brugt i ridning, samtidig med, at de skal styre en hest. Det kan derfor være en fordel, at børnene bliver introduceret til øvelserne uden for ridehallen først.

– Til kæphest lærer børnene en masse om gangarter og håndteringen af heste, som de senere kan bruge i rideundervisningen. Og så er det jo virkelig god motion – børnene løber rundt, siger Maja Mikkelsen.

Undervisningen i kæphest foregår i Korsagergårds gymnastiksal. Her sætter Maja Mikkelsen sammen med børnene en springbane med bomme op. Den skal børnene forsøge at komme igennem med kæphestene.