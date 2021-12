John Engelhardt: Det skal jeg lave nu

John Engelhardt kaldte borgmesterhvervet for en livsstil. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. John Engelhardt har haft 12 spændende år som borgmester i Glostrup, hvor han har mødt mange forskellige mennesker. Hvad fremtiden byder på, ved han endnu ikke med sikkerhed, men han finder inspiration fra værdierne i Glostrup Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag eftermiddag var der reception for borgmester John Engelhardt (V) i to anledninger. For det første fordi han havde 25 års jubilæum som medlem af kommunalbestyrelsen, og for det andet, fordi han takker af som medlem af kommunalbestyrelsen og dermed som borgmester.

– Det er lidt specielt for mig som person, for jeg har tidligere skiftet job hvert tredje år gennem hele livet, så det her er en meget lang periode, sagde han.

For ham har det været en livsstil at være borgmester.

– Det er populært at kalde alting en rejse, inklusiv arbejdet i en kommunalbestyrelse og det at være borgmester. Det at være borgmester har for mig ikke været en rejse, det er en livsstil. Hvis det skal give mening, skal man have en vis portion passion for det, man går og gør. Man skal også vide noget, man skal være flittig, man skal have forståelse for sine medmennesker og 1000 andre ting. Det er og bliver noget man er 24/7 hele året rundt, sagde han.

Netop derfor var det også tid til at sige stop.

– Det er også et job med afsavn. Man kan ikke nå det hele. Ofte går det ud over familie, venner og det sociale. Jeg har mødt mange borgmestre, der lever en relativt stresset tilværelse. Det tænkte jeg lidt over, og så valgte jeg at sige stop. Så er man sikret, at det ikke sker, sagde borgmesteren.

Spændende job

John Engelhardt blev borgmester for 12 år siden og har i den forbindelse mødt rigtig mange mennesker.

– Borgmesterjobbet er et rigtig spændende job. Der findes faktisk ikke ret mange andre job, med en så varieret hverdag med kontakt til så mange mennesker fra alle dele af vores samfund. Helt fra dronningen og regeringen og toppen af erhvervslivet, til de mest pressede forældre, der står foran deres børn skal tvangsfjernes, sagde han.

Møderne har givet ham inspiration.

– Jeg har gennem årene mødt rigtig mange af Glostrups borgere, og det har været til stor glæde og inspiration. Jeg skylder også en tak til alle de borgere, der har stemt på mig valg efter valg, og til de mange politikere, som jeg har haft et godt samarbejde med, men som jeg også har krydset politiske klinger med, sagde borgmesteren.

Fremtiden

John Engelhardt er mange gange blevet spurgt, hvad fremtiden kommer til at bringe.

– Jeg har lovet mig selv og alle andre at holde mig fra politik i fremtiden. Jeg håber virkelig, der vil være en masse i fremtiden, både på regionalt og kommunalt niveau, for at have øget fokus på psykisk sygdom, specielt blandt børn og unge. Det er et fromt ønske her fra, sagde han og gav derefter lidt af svaret.

– Så hvad skal jeg lave, når jeg vågner den 2. januar, og kalenderen er gabende tom? Svaret er, at det vil tiden vise. Men jeg er ret sikker på, at det er noget, som kommer til at ligge i tråd med de to begreber, som vi arbejder med i vores organisation, som er mestring og udfoldelse. Bare fordi man er fyldt 65, er verden ikke gået helt i stå, sagde han.

Han er uddannet kemiingeniør, og det kunne være indenfor det felt, der skulle mestres og udfoldes.

– Jeg tænker for eksempel på at finde et kursus i moderne molekylorbitalteori på Københavns Universitet. Der er også dele af Andesbjergene i Sydamerika, som jeg synes, skal udforskes lidt. Så har jeg også tænkt mig at lære at spille på det klaver, som jeg lige har anskaffet mig. Og så skal der bruges mere tid på de sociale relationer, på familie, venner og bekendte, sagde han.