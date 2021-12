I gå-fodbold er tredje halvleg også vigtig

I modsætning til det normale fodboldspil er det ikke tilladt hverken at løbe eller tackle, og mængden af fysisk kontakt er minimal.

VALLENSBÆK. Hver tirsdag mødes en gruppe mænd til Gå-fodbold, som er for alle – tidligere aktive, interesserede i motion, folk med småskavanker, livsstilsygdomme eller begrænset kondition

Af Robert Hendel

Hvis du har lysten til at sparke til en fodbold, savner tiden på grønsværen med og en god snak over en øl, kan gå-fodbold måske være noget for dig.

Gå-fodbold er et af Vallensbæk IF’s holdtilbud, og lige nu er de 10-12 mænd, der mødes hver tirsdag til boldspil og hyggeligt samvær på kunstgræsbanen ved Vallensbæk Idrætscenter. I modsætning til det normale fodboldspil er det ikke tilladt hverken at løbe eller tackle, og mængden af fysisk kontakt er minimal.

I kampens hede kan det dog ske, at spillerne lige skal mindes om reglerne, når der bliver råbt ”Det er altså gå-fodbold, det her… ”.

Når der spilles gå-fodbold, er det ikke mål, der bliver vægtet højest. Det gør det sociale samvær derimod. Det er vigtigst, at folk har det rart sammen, og du skal ikke forvente at du blever en meget bedre fodboldspiller til gå-fodbold. Til gengæld får du et godt kammeratskab og nogle gode grin og snakke.

– Nogle gange er det lige før, at vi glemmer at spille fodbold, fordi der er nogle ting, der skal vendes, mens vi spiller, fortæller 72-årige Preben Madsen, der er styrmand på holdet.

Selvom det sociale er førsteprioritet, kommer pulsen bestemt også op i løbet af de knap 60 minutter, som træningen varer.

– Vi spiller på tværs af en fodboldbane, så man får nok brændt en to-tre kilometer af på sådan en formiddag, siger Preben Madsen om træningen, der altid sluttes af med en kamp på to gange 25 minutter. Deltagerne på holdet er alle over 60 år, og mange har en fortid som fodboldspillere i Vallensbæk IF, hvor Preben Madsen selv begyndte til fodbold, da han var 10 år gammel.

Han understreger dog, at der er plads til alle – også selv om man aldrig har spillet fodbold.

Efter træningen er det tid til tredje halvleg, hvor der bliver drukket en øl på banen eller i omklædningsrummet og vendt løst og fast.