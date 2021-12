Hulegården fejrede 50 års jubilæum: En dag med varme og kærlighed til livet

Der blev danset igennem, da beboerne på Hulegården fejrede botilbuddets 50 års jubilæum. Foto: Hulegården

BRØNDBY. Botilbuddet Hulegården fyldte 50 i november. Det blev fejret med en stor fest, og dagen efter fejrede beboerne demokratiet ved at stemme til kommunal- og regionsrådsvalget

Af Robert Hendel

Mandag den 15. november 1971 flyttede de første børn ind på det nye skolehjem, som socialstyrelsen havde opført til den daværende åndsvageforsorg på Brøndbyøstervej 166-174. 50 år senere – mandag den 15. november – samledes de nuværende beboere, som er voksne og myndige mennesker, på stedet for at markere stedets 50-års jubilæum.

I dag holder Botilbuddet Hulegården stadig til på adressen, og betegnelsen af mennesker som åndssvage er for længst smidt i affaldsspanden. I dag bliver beboerne betegnet som mennesker og borgere i samfundet, og markerede den runde dag med fælles morgenmad i husene for beboere og personale.

– Det var en fantastisk festdag for at fejre de 50 år. Det er en dag, vi vil huske mange år fremover, fortæller Xenia Liv Thisted og Frederik Mortensen, der repræsenterer beboerne på Hulegården.

De var sammen med de øvrige beboere med til at hejse flaget og synge fødselsdagssang.

Søren Torpegaard Bech, der er direktør for Den Sociale Virksomhed, mødte op og overrakte en lille model af en kærlighedsbænk, der kommer senere. Han plantede samtidig et træ for at markere, at livet på stedet måske vil fortsætte og udvikle sig i endnu 50 år.

Kagemand og karaoke

Inde i gymnastiksalen på Hulegården var der pyntet op til fest. Overalt hang der dannebrogsflag, og på væggene kunne folk skrive eller male en hilsen på et fælles billede.

Stedets dj sørgede for at skabe danse- og feststemning, da de førte gæster kom ind i gymnastiksalen, og da diskomusikken tonede af, gik tryllekunstneren Anders Lilleøre i gang og underholdt med magiske tricks og tankeoverføringsnumre, som afstedkom store klapsalver i rummet.

Beboerrådets formand, Frederik Mortensen, og stedets forstander, Trine Fehmerling, holdt dagens hovedtaler og fortalte om stedets historie og om mange af de ting, der er sket gennem tiden, og flere andre beboere havde også meldt sig til at holde taler.

Bubber afløste talerne, og han fortalte en historie om stjernerne på himlen og skar festens kæmpestore kagemand ud til de mange lækkersultne gæster.

Udover dj’en stod et jubilæumsorkester for den musikalske underholdning med kendte toner fra blandt andre Kim Larsen og Rasmus Seebach, der fik salen til at runge af glæde.

– De dejlige mennesker, der var til stede, fyldte rummet og hjerterummet med livskraft og kærlighed til selve livet, fortæller Xenia Liv Thisted og Frederik Mortensen.

De oplevede blandt andet, at flere beboere kom op og sang karaoke sammen med det levende orkester.

Deltager i demokratiet

For en enkelt beboer var det ikke nok at være publikum, og beboeren hentede derfor sin guitar og ønskede at spille ’Demokratisangen’. Den er oprindeligt lavet af stedets eget brugerband Demokratibandet, som desværre ikke havde mulighed for at spille på dagen.

Sangen skulle dog spilles, lød det fra beboeren, der gik på scenen sammen med et harmonikaspillende personale og et par andre beboere. Sammen med gæsteorkestret spillede de Demokratisangen med omkvædet ’Demokrati det kan vi li´ og verset ’Du må ikke glemme, du har ret til at stemme, loven gælder nemlig også dig og dig og dig’.

Den sang mindede alle om, at de har værdi som ligeværdige mennesker, og samtidig huskede sangen beboerne på, at der netop dagen efter festen var Kommunal- og Regionsrådsvalg i Danmark. Her var beboerne forbi Lindelundshallen, hvor de hen ad aftenen fik sat deres krydser på de to stemmesedler.

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi er med til at stemme, så vi får nogle ordentlige folk i Regionsrådet og i kommunen, så derfor er det vigtigt, at vi sætter vores præg, forklarede Xenia Liv Thisted på valgdagen.

Valget i november var langt fra hendes første, og hun mener, at det er vigtigt at bidrage til, at der kommer folk ind, som gør noget godt for de svageste i samfundet.

Inden de nåede til valgdagen, kunne de dog fejre Hulegården aftenen forinden med aftensmad fra en pølsevogn oh musik fra en anden af Hulegårdens pladevendere.