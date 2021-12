Hilsemåned skaber glæde på skole

I 2. A tegnede de tegninger der viste, hvordan de har det, når nogen siger hej og smiler.

VALLENSBÆK. På Egholmskolen er det en del af værdigrundlaget at sige hej og farvel til hinanden. Det var der særlig fokus på i november måned

Af Jesper Ernst Henriksen

’Vi siger hej og farvel til hinanden’ er en del af Egholmskolens værdigrundlag. I november blev der stillet skarpt på værdien, da måneden var udråbt til hilsemåned. Ambitionen er, at indsatsen skal mærkes hele året, og at eleverne oplever glæden ved at hilse og være imødekommende over for andre.

Det har de blandt andet arbejdet med i 2. A.

– Den her skole bliver bedre, når man siger hej og farvel, står der på otteårige Hishams tegning.

I 2.A har børn og lærere talt om, hvilken følelse det giver i maven, når nogen siger hej og smiler til en. Ud fra det har børnene tegnet hilsetegninger, som er blevet hængt op på skolen.

To og to gik børnene desuden rundt med deres tegning og hilste på elever og personale på skolen. I starten var det lidt grænseoverskridende, for det var ikke alle, der gav et hej tilbage, men i samråd med deres lærer kom eleverne frem til, at de måtte være det gode eksempel.

– Vi hjælper folk med at gøre dem gladere, forklarer Hisham om betydningen af at hilse, og klassekammeraten otteårige Leonora tilføjer, at det også selv gør en glad at få et hej tilbage:

– Det er dejligt, og man får det rart.

For Hisham har det desuden åbnet døren for nye venskaber:

– Jeg har fået leget med nogle flere i SFO’en, siger han.

En positiv effekt

Arbejdet med Egholmskolens værdigrundlag er en prioritet for skolen, da grundlaget bliver brugt i samtaler med både elever, personale og forældre. Derfor bliver der hver måned sat lys på en ny værdi. Håbet er, at det efterfølgende bliver mere naturligt for alle – for eksempel at hilse på hinanden.

– Det er jo ikke kun at sige godmorgen og farvel – det er også at sige hej, når man møder hinanden på gangen. Vi oplever, at det har en positiv effekt og at der kommer en masse små mikrosamtaler ud af det, siger Mette Geschwendtner Broegaard, der er daglig leder på skolen, og tilføjer:

– Ønsket er, at alle skal opleve at føle sig imødekommet – både elever og personale, men også forældrene, når de kommer på skolen. Det går hele vejen rundt.