Her klarer folkeskolerne i Brøndby sig godt

Brøndbys folkeskoler klarer sig godt, når det gælder forældrenes tilfredshed med børnenes skole. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Folkeskolerne scorer højere end forventet, når det kommer til brugertilfredshed blandt forældrene. Det viser en analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet

Af Robert Hendel

Forældre i Brøndby Kommune er meget tilfredse med kommunens folkeskoler. Det viser en ny analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

– Jeg er stolt af Brøndbys folkeskoler, og af at skolerne er et sted, hvor forældre er glade for at sende deres børn hen hver morgen. Forældrenes opbakning er vigtig for, at vores børn og unge får en god skolegang, en uddannelse og job, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Indenrigs- og Boligministeriet har undersøgt, om forældre er mere eller mindre tilfredse med folkeskolerne, end man kan forvente på baggrund af skolernes elevgrundlag. I 2020 var forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Brøndby højere end både landsgennemsnittet og i vores omegnskommuner.

– Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen udfordringer i vores skoler, og dem, der er, arbejder vi målrettet på. Men det er en stor cadeau til vores lærere og alt andet personale på skolerne, at forældrenes tilfredshed med skoletilbuddet er så højt, siger Kent Magelund.

Forskellene i forældres tilfredshed kan variere alt efter forældres sociale baggrund, og elevernes ressourcer. Derfor bliver der taget højde for disse faktorer, når ministeriet undersøger tilfredsheden blandt forældre, som ifølge borgmesteren en vigtig måde at måle, hvordan skolens brugere oplever kvaliteten på skolerne.