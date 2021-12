Her kan du blive coronatestet mellem jul og nytår

Det er stadigvæk muligt at få lavet en PCR-test på Højrupgård. Her kræver det imidlertid, at du bestiller tid i forvejen.

VALLENSBÆK. I Vallensbæk er der stadigvæk mulighed for både at blive PCR-testet og kviktestet. Der er dog kommet nye åbningstider i testcentrene

Af Robert Hendel

Det er nu muligt at blive kviktestet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus allerede fra klokken 7 om morgenen til og med 23. december 2021.

Skal du podes i næsen, foregår det i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Her skal du benytte indgangen over for Rønnebækhus. Testcenteret er åbent fra klokken syv til klokken 20 på hverdage, mens weekendåbningstiderne er i tidsrummet mellem klokken 10 og 18.

Mellem jul og nytår er der dog anderledes åbningstider. Den 24. december åbner testcenteret klokken otte og lukke igen klokken 16. De to efterfølgende dage er åbningstiden fra klokken 10 til klokken 18, mens der fra den 27. til 30. december er åbent fra otte til 20.

Skal du testes nytårsaftensdag, foregår det mellem klokken otte og klokken 18, mens testcenteret har åbent den 1. januar mellem klokken 12 og 18.

Fra den tredje januar er de faste åbningstider for kviktest i Vallensbæk mandag til fredag mellem klokken otte og klokken 20. Lørdag foregår det fra 10 til 18.

Personer på seks år og opefter kan blive testet, men børn under 15 år skal følges med en voksen.

Tidsbestilling

Det er også muligt at få lavet en PCR-test på Højrupgård. Her kræver det dog, at du bestiller tid i forvejen.

På Højrupgård kan du blive testet mellem klokken otte og 13.45 på mandage, onsdage, fredage og lørdage. Tirsdage, torsdage og søndage foregår det fra 15.15 til 20.30.

Børn fra 2 år kan blive PCR-testet, men børn op til 14 år skal følges med en voksen, når de ankommer til test.

Testcentret på Højrupgård er lukket den 24. og 26. december, den 31. december og 1. januar. Resten af december er åbningstiderne på testcentret på Højrupgård uændret.