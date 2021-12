Her bliver det billigere at tænde for vandhanen

Foto: Hofor

Brøndby. I 2022 falder prisen for en liter blødgjort vand med cirka fem procent sammenlignet med 2021. Det er et pænt stykke under landsgennemsnittet, oplyser Hofor

Af Robert Hendel

I Danmark ligger gennemsnitsprisen for en liter vand fra vandhanen 7,4 øre, når alle skatter og afgifter er regnet med. Det er omkring 23 procent højere end i Brøndby, hvor prisen ligger på knap seks øre for en liter vand fra hanen.

– For den pris får borgerne hver eneste dag frisk, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os, siger Jan Kauffmann, der er direktør for økonomi og forretning i Hofor, som leverer vand til hovedstadsområdet.

Han oplyser, at der med i prisen er regnet udgifter til både skybrudssikring og blødgøring af vandet. Hofor og de andre vandselskaber tjener ikke penge på at levere vand. Derfor skal indtægter og udgifter være i balance, og det er årsagen til, at prisen kan svinge fra år til år.

– Vi forventer i de kommende år prisstigninger som følge af såvel klimainvesteringer som renoveringer af vandværker og blødgøring af drikkevandet. Vi gør os dog umage for at holde en stabil udvikling, siger Jan Kauffmann og tilføjer, at vandregningen i den enkelte familie kan nedbringes yderligere, hvis familien sparer på vandet.

De nye priser blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Brøndby og træder i kraft ved årsskiftet. Det betyder, at en gennemsnitsfamilie i en lejlighed med et årligt forbrug på 75 kubikmeter vand betaler cirka 4.500 kroner i 2022. For en gennemsnitshusstand i et parcelhus, hvor det årlige forbrug er 120 kubikmeter, vil vandprisen være cirka 7.300 kr. i 2022.

Udgifterne til vand dækker blandt andet rent vand i hanen, badet og toilettet. Derudover går pengene til bortledning og rensning af husstandens spildevandet. Der er også nogle udgifter forbundet med håndteringen af regnvand og blødgøring, vedligeholdelse og modernisering af vandværker, rør og ledninger.

Vil du spare penge på vandregningen, anbefaler Hofor at købe et sparetoilet. Her er kan vandforbruget ved toiletskyl halveres. Derudover råder Hofor blandt andet forbrugerne til at tage korte brusebade på maksimalt 5 minutter.