Debat .

Af Knud Brunsgaard, Bjergbakkevej 200, 2600 Glostrup

I Folkebladet den 20. oktober havde Glostrup Kommune sendt tre planforslag i høring. Det ene forslag omhandler en forlængelse af Udlodsstien.

Jeg cykler flere gange om ugen fra Ejby til Glostrups sydvestlige del ad Udlodsstien, og jeg glæder mig over planforslagets yderligere 170 meter væk fra den støjende Ringvej. Jeg påregner, at forlængelsen her også føres ud på cykelstien i sydgående retning.

Men hvorfor ikke forlænge Udlodsstien med yderligere 300 meter, så den udmunder i Malervangen.

Fra krydset Nordre Ringvej / Gl.Landevej vil man via Malervangen til fods og på cykel kunne færdes i både sydgående og nordgående retning ad hele Udlodsstien.

Hidtil har man været nødt til på cykel at køre mod nord ad den støjende Ringvej til lysreguleringen ved Fabriksparken og her svinge til venstre for at komme op på Udlodsstien.

Dette venstresving er problematisk for cykler i myldretidstrafikken, idet megen og tung venstresvingende trafik fra Fabriksparken har svært ved at respektere cyklisternes venstresving. ’Brug to sekunder mere’ hjælper ikke, for de to sekunder stjæles af flere køretøjer, der nødigt respekterer cyklisternes forkørselsret. Som konsekvens heraf har jeg ofte set cyklister og små knallerter allerede fra Gl.Landevej køre i den forkerte side af Ringvejen indtil den midlertidigt lukkede afkørsel/tilkørsel til Udlodsstien.

Jeg har indsendt høringssvar om forslag til forlængelse af Udlodsstien med de nævnte 300 meter. Jeg er helt klar over, at de sidste få meter længst mod syd ligger i den cykelvenlige Albertslund Kommune.