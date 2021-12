Forberedelser til støjskærm går i gang

Her skal der bygges støjskærm. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Vejdirektoratet går nu i gang med forundersøgelser og opmålinger i forbindelse med opførelsen af støjskærmen langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej

Af Jesper Ernst Henriksen

I sommer vedtog folketinget en omfattende plan for infrastrukturen i hele Danmark. Som en del af aftalen blev der afsat statslige midler til en øget indsats for bekæmpelse af trafikstøj.

Herunder blev det vedtaget at bygge en støjskærm langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej, og forberedelserne til etableringen af denne støjskærm går nu i gang.

– Som grundlag for den videre projektering af støjskærmen har vi brug for et mere detaljeret kendskab til de nærmeste omgivelser omkring den planlagte støjskærm, skriver Vejdirektoratet i et brev, og derfor vil Vejdirektoratets rådgivere de næste måneder foretage opmålinger, geotekniske undersøgelser og fotoregistreringer i området.

Det glæder Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, at arbejdet nu går i gang.

– Det er dejligt, at der nu kommer noget konkret ud af det efter mange års kamp. Det er godt, at man går analytisk til værks og dermed finder den rigtige løsning, der også er fremtidssikret. For den støjskærm, Vejdirektoratet får sat op, skal jo ikke bare kunne klare støjen fra den aktuelle trafik – den skal også kunne tage den øgede mængde trafik, man forventer i fremtiden, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Også langs Køge Bugt Motorvejen sker der noget i forhold til at nedbringe støjen. Vallensbæk Kommune er i samarbejde med Gate 21 ved at testen en ny type støjskærm, som man håber, kan bidrage til at reducere støjen langs stien ved Egeskov-

vej.